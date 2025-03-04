Дрони уразили Сизранський нафтопереробний завод

Атака дронів на Сизранський НПЗ у лютому 2025 року

Минулого місяця цей НПЗ вже призупиняв свою роботу після атаки дронів

У ніч проти 4 березня ударні дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Очевидці повідомили, що у регіоні прогриміла серія вибухів. Згодом над заводом було чутно потужний вибух. У повідомленні зазначено, що в області працюють сили ППО.

Офіційної інформації від російської влади станом на 01:25 немає.

Атаку прокоментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко та нагадав, що у лютому, цей НПЗ вже призупиняв свою роботу.

«Атакований Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області. Ворог повідомляє про вибухи. У лютому, після атаки, цей НПЗ призупиняв свою роботу. Він має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у РФ», – написав він.

Та додає, що продукція заводу включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

«Для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики військ», – наголосив Коваленко.

Вночі проти 19 лютого безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області. До слова, внаслідок нічної атаки дронів на нафтохімічне підприємство в російській Уфі уражено установку Л-24-7 на території НПЗ, а також зафіксовано пряме ураження об'єктів підприємства.

А саме – двох вертикальних сталевих резервуарів РВСП-3000 та магістральних трубопроводів подачі сировини. Також, як стверджується, детонував третій резервуар типу РВСП-2000.

До слова, триває 1105-й день повномасштабної війни.