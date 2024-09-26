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Глава «Укрметалургпрому»: Здорожчання логістики погіршує наші позиції на світових ринках

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Глава «Укрметалургпрому»: Здорожчання логістики погіршує наші позиції на світових ринках
За словами Каленкова, збільшення виробничих витрат позбавляє українські підприємства конкурентних переваг на світових ринках
фото: depositphotos.com

Вартість логістики за останні кілька років збільшилася для українських металургів у 4-6 разів

Підприємства гірничо-металургійного сектору України відчувають значний тиск на собівартість своєї продукції через зростання витрат на перевезення вантажів, зокрема й залізничним транспортом, а також тарифів на електроенергію, зауважив президент об’єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков під час конференції «Український експорт. Вікно відкривається?», що відбулась у Києві 25 вересня.

За словами Каленкова, збільшення виробничих витрат позбавляє українські підприємства конкурентних переваг на світових ринках. Зокрема, він зазначив, що вартість електроенергії для промислових споживачів суттєво зросла, і зараз металургійні підприємства змушені закуповувати її майже у 2 рази дорожче, ніж у сусідніх країнах Європи.

Крім того, вартість логістики за останні кілька років збільшилася у 4-6 разів. До прикладу, витрати на доставку залізної руди становлять до 40% у собівартості відповідної продукції.

«Ми стаємо просто неконкурентоспроможними», – пояснив він.

Іноді вартість логістики є настільки високою, що повністю зʼїдає дохідність у певних товарних групах, додав перший заступник генерального директора компанії «Інтерпайп» Денис Морозов, також присутній на заході. Він зауважив й високу вартість електрики, яку змушена платити компанія, яка оперує енергоємним електросталеплавильним виробництвом. Серед інших проблем, з якими стикаються українські металурги, говорили про воєнні ризики.

Зокрема, за словами Каленкова, у Покровську, який знаходиться під загрозою захоплення з боку російської армії, розміщено важливе для української металургії підприємство з видобутку коксівного вугілля, а його втрата суттєво послабить галузь.

Без доступу до місцевого вугілля металургійні підприємства будуть змушені суттєво скоротити виробництво сталі – до 2-3 млн тонн на рік. Таке скорочення дорівнює втраті кількох відсотків ВВП країни, зауважив Каленков.

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Теги: експорт вугілля Україна перевезення

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