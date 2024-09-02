На місцевих виборах у Німеччині лідирували ультраправі: реакція українців

Тюрингська «Альтернатива для Німеччини» святкує перемогу на земельних виборах. У центрі – регіональний лідер партії Бьорн Хьокке

Ультраправа політсила вперше перемогла на земельних виборах у Німеччині після Другої світової війни

У Німеччині на місцевих виборах у федеральній землі Тюрінгія найбільше голосів здобула ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Водночас у Саксонії партія посіла друге місце. Про це повідомив Spiegel.

Результати ультраправих у Тюрінгії

Політсила на чолі з головним кандидатом Бьорном Хьокке набрала 32,8% після підрахунку голосів у всіх виборчих округах Тюрінгії. Результат є першою перемогою ультраправих на земельних виборах у Німеччині після Другої світової війни. Утім лідер і топкандидат тюринзької «Альтернативи для Німеччини» Бйорн Гьоке не отримав прямий мандат.

Партія, що класифікована як проекстремісьська, суттєво випередила Християнсько-демократичний союз (ХДС), який отримав 23,6%. Третє місце посів новостворений ультралівий і проросійський Союз Сари Вагенкнехт (BSW), який набрав 15,8%, відтіснивши на четверте місце Ліву партію Німеччини (13,1%).

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) також пройшла до земельного парламенту з 6,1%.

Партія Союз 90/Зелені отримала лише 3,2% і не потрапляє до місцевого парламенту.

Результати ультраправих у Саксонії

У федеральній землі Саксонія «Альтернатива для Німеччини» посіла другу сходинку з 30,6%. Лідером електоральних симпатій стала партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), набравши 31,9%.

Третє місце посів Союз Сари Вагенкнехт (BSW) з 11,8%, четверте – СДПН з 7,3%. Союз 90/Зелені здобули 5,1%, а Ліва партія Німеччини – 4,5%.

Реакція українців

Дружина посла України у Бразилії (перед цим – експосла України в Німеччині) Андрія Мельника, Світлана Мельник, назвала результати цих виборів східнонімецькою катастрофою.

«На превеликий для українців жаль, апокаліптичний сценарій, який прогнозували соцопитування, і якого ми всі так побоювалися, все ж таки настав», – написала Мельник на своїй сторінці у фейсбуці.

Вона звернула увагу, що крайньоліва популістська партія BSW (Блок Сари Вагенкнехт) зайняла в обох землях третє місце, набравши 15,8% в Тюрингії і 11,8% в Саксонії.

«Біда в тому, що за своєю пропутінською риторикою Блок Вагенкнехт нічим не поступається, а то й дає фору крайньоправій AfD, закликаючи до припинення поставок зброї Києву. Іншими словами, ці дві відверто антиукраїнські партії, які без вагань можна назвати пʼятою колоною росії в Німеччині, отримали майже половину голосів у Тюрингії – 48,6% (!) і 42,4% у Саксонії. Це дійсно катастрофа», – зауважила Мельник.

Вона нагадала, що вже за рік відбудуться виборо в Бундестаг. «Існує величезна загроза, що під впливом цього фіаско правлячі партії будуть намагатися і надалі ще більше підігрувати відверто антиукраїнським настроям у суспільстві і зменшуватимуть військову та фінансову підтримку Києву», – підсумувала Мельник.

Журналіст і голова ГО «Громадський Рух «Самостійна Україна» Дмитро Беспалий також назвав результати німецьких виборів тривожним дзвіночком для України, адже ультраправа «Альтернатива для Німеччини» вимагає припинити допомогу Україні та знову торгувати з РФ.

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого, цього разу Київ отримає систему ППО IRIS-T та евакуаційну машину Bergepanzer 2.