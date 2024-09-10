Названо причину забруднення річки Сейм

Шмигаль розповів, що наразі загрози для водозаборів Чернігова на річці Десна та на Дніпрі Києва немає

Забруднення води у річці Сейм та мор риби стався через цукровий завод у російському місті Тьоткіно. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції.

Російський цукровий завод скинув нечистоти від роботи підприємства у річку, через що сталося забруднення води у Сеймі.

У річці Сейм стався мор риби фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

«Ми розуміємо, що речовини органічні, вони викликають забруднення. Вже якась частина річки пройдена, відбулись процеси відновлення там де це пройшло ближче до кордону. На даний момент органіка осідає, розчиняється», – розповів прем'єр.

Шмигаль додав, що наразі загрози для життя, здоров'я людей немає. А також для водозаборів Чернігова на річці Десна та на Дніпрі Києва.

Нагадаємо, що 10 вересня ситуація зі станом річки Десна у межах Чернігова покращилася. Виконувач обов'язків міського голови розповів, що в районі переправи продовжує працювати установка аерації, яка збільшила рівень кисню у воді.

Раніше, 9 вересня повідомлялося, що забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова. Розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення річки киснем. На випадок можливого погіршення якості води, розроболено комплекс заходів, втім на сьогодні відповідні ризики відсутні.

Забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.