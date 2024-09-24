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Військовий Сергій Гнезділов «добровільно демобілізувався»: бригада розпочала службове розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Військовий Сергій Гнезділов «добровільно демобілізувався»: бригада розпочала службове розслідування
Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов самовільно залишив військову частину
фото: Сергій Гнезділов/Facebook

«Військовослужбовець Сергій Гнезділов вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України», – 56 ОМПБр 

У 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді, де служить Сергій Гнезділов, який самовільно залишив частину, розпочалося службове розслідування. Про це повідомляє Суспільне.

«Військовослужбовець 56 ОМПБр Сергій Гнезділов вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. За даним фактом призначено службове розслідування та проводяться усі передбачені законодавством процесуальні дії», – заявили у бригаді.

Пресслужба бригади наголосила, що позиція командування військової частини залишається незмінною – нульова толерантність до скоєння подібних вчинків.

Нагадаємо, що військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу. 

До слова, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.

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Теги: військові ЗСУ розслідування Україна демобілізація війна

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