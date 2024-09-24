Міністр оборони пояснив, чому зробив своїм радником одіозного Кирила Тимошенка

Кирило Тимошенко до початку 2023 року обіймав посаду заступника голови Офісу президента

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що довго шукав фахівця на посаду свого радника з питань комунікацій, тому, за рекомендаціями колег, він обрав Кирила Тимошенка. Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua.

«У мене в медіа ніхто не хотів працювати. Є вертикаль, яку потрібно відбудувати – комунікації. Це було складно. Тому що потрібно було вибудувати one voice policy Сил оборони – це всі складові Сил безпеки й оборони, багато служб, багато командувачів. Кожен виходів зі своєю думкою. На той момент це потрібно було систематизувати. Людину я шукав дуже довго, усі відмовлялися», – сказав міністр оборонного відомства.

Рустем Умєров зізнався, що очікував критику за таке рішення, але сфокусувався на цілі, яка потрібна Україні: «Колеги сказали, що є крутий фахівець. Я запитав антикорупціонерів, чи професіонал він. Сказали: так. Чи є до нього питання? Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто».

Міністр зауважив, що був чітко сфокусований на цілі, тому обрав Тимошенка своїм радником, попри його скандальне звільнення з Офісу президента.

«Я дуже чітко сфокусований на цілі. Мені потрібно було відбудувати своє. Якщо я буду усіх тільки в білому пальті (в команду, – Главком) запрошувати… Я шапочно його знав. Прийшов, кажу: «Кириле, ось які цілі, ти зможеш зі свого боку взяти цю висоту?». Він сказав: «Так». Окей, тоді твоя вертикаль така-то», – зазначив представник Міноборони.

На запитання чи справляється Тимошенко зі своїми обов'язками Умєров відповів: «Я запитав інших професіоналів, чи покращилася комунікація. Сказали, що так».

Міністр оборони зазначив, що Національне агентство з питань запобігання корупції немає ніяких питань до Тимошенка. Та додав, що сьогодні репутацію людини можуть знищити соцмережі.

«Я в Кирила запитував, чи є до нього якісь питання з боку правоохоронних чи антикорупційних органів, щоб він проконсультувався з юристом абощо. Коли я його брав на роботу, він сказав, що у НАЗК до нього жодних питань немає. Знаєте, знищити репутацію сьогодні можуть не тільки органи, але й, скажімо, фейсбук, інстаграм, твіттер», – йдеться в інтерв'ю.

Умєров розповів, що наразі Тимошенко займається лише комунікаціями.

Нагадаємо, що 8 березня 2024 року колишнього заступника голови Офісу президента та куратора Великого будівництва Кирила Тимошенка було призначено радником міністра оборони Рустема Умєрова.

З 2019 року Тимошенко обіймав посаду заступника голови Офісу президента України Андрія Єрмака. У команді Зеленського Кирило Тимошенко відповідав за напрямок регіональної політики (зв’язок із головами облдержадміністрацій та керівниками міст і громад) та курував проєкт «Велике будівництво» з 2020 року.

Також «Главком» оприлюднив сенсаційне рішення Печерського суду, який встановив: звинувачення у корупції Кирила Тимошенка є безпідставними.

Згодом Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в колишнього заступника голови Офісу президента та куратора «Великого будівництва», нинішнього радника міністра оборони Кирила Тимошенка.