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Міністр оборони пояснив, чому зробив своїм радником одіозного Кирила Тимошенка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міністр оборони пояснив, чому зробив своїм радником одіозного Кирила Тимошенка
Рустем Умєров розповів про свого радника Кирила Тимошенка
фото: Офіс президента

Кирило Тимошенко до початку 2023 року обіймав посаду заступника голови Офісу президента

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що довго шукав фахівця на посаду свого радника з питань комунікацій, тому, за рекомендаціями колег, він обрав Кирила Тимошенка. Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua.

«У мене в медіа ніхто не хотів працювати. Є вертикаль, яку потрібно відбудувати – комунікації. Це було складно. Тому що потрібно було вибудувати one voice policy Сил оборони – це всі складові Сил безпеки й оборони, багато служб, багато командувачів. Кожен виходів зі своєю думкою. На той момент це потрібно було систематизувати. Людину я шукав дуже довго, усі відмовлялися», – сказав міністр оборонного відомства.

Рустем Умєров зізнався, що очікував критику за таке рішення, але сфокусувався на цілі, яка потрібна Україні: «Колеги сказали, що є крутий фахівець. Я запитав антикорупціонерів, чи професіонал він. Сказали: так. Чи є до нього питання? Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто».

Міністр зауважив, що був чітко сфокусований на цілі, тому обрав Тимошенка своїм радником, попри його скандальне звільнення з Офісу президента.

«Я дуже чітко сфокусований на цілі. Мені потрібно було відбудувати своє. Якщо я буду усіх тільки в білому пальті (в команду, – Главком) запрошувати… Я шапочно його знав. Прийшов, кажу: «Кириле, ось які цілі, ти зможеш зі свого боку взяти цю висоту?». Він сказав: «Так». Окей, тоді твоя вертикаль така-то», – зазначив представник Міноборони.

На запитання чи справляється Тимошенко зі своїми обов'язками Умєров відповів: «Я запитав інших професіоналів, чи покращилася комунікація. Сказали, що так».

Міністр оборони зазначив, що Національне агентство з питань запобігання корупції немає ніяких питань до Тимошенка. Та додав, що сьогодні репутацію людини можуть знищити соцмережі.

«Я в Кирила запитував, чи є до нього якісь питання з боку правоохоронних чи антикорупційних органів, щоб він проконсультувався з юристом абощо. Коли я його брав на роботу, він сказав, що у НАЗК до нього жодних питань немає. Знаєте, знищити репутацію сьогодні можуть не тільки органи, але й, скажімо, фейсбук, інстаграм, твіттер», – йдеться в інтерв'ю.

Умєров розповів, що наразі Тимошенко займається лише комунікаціями.

Нагадаємо, що 8 березня 2024 року колишнього заступника голови Офісу президента та куратора Великого будівництва Кирила Тимошенка було призначено радником міністра оборони Рустема Умєрова.

З 2019 року Тимошенко обіймав посаду заступника голови Офісу президента України Андрія Єрмака. У команді Зеленського Кирило Тимошенко відповідав за напрямок регіональної політики (зв’язок із головами облдержадміністрацій та керівниками міст і громад) та курував проєкт «Велике будівництво» з 2020 року.

Також «Главком» оприлюднив сенсаційне рішення Печерського суду, який встановив: звинувачення у корупції Кирила Тимошенка є безпідставними.

Згодом Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в колишнього заступника голови Офісу президента та куратора «Великого будівництва», нинішнього радника міністра оборони Кирила Тимошенка.

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Теги: міністр Міноборони Україна Кирило Тимошенко радник Рустем Умєров

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