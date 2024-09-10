Чим довше ЗСУ утримують Курськ, тим слабшим стає Путін – міністр оборони Британії

Джон Гілі: «Захист Великої Британії починається з України»

Міністр оборони Джон Гілі вважає, що чим довше українські сили зберігатимуть свої позиції на Курщині, тим більше це вибиватиме із колії російського диктатора Володимира Путіна. Гілі надав Палаті громад нову інформацію про війну в Україні, включаючи подробиці оборонної операції України в Курській області РФ та прокоментував хід війни з РФ. Про це йдеться у заяві уряду Британії.

«Українцям потрібно посилити свою лінію фронту на сході, і вони прагнуть утримати територію під Курськом. Чим довше вони утримують Курськ, тим слабшим стає Путін. Чим довше вони утримають Курськ, тим краще буде захищена Україна», – заявив він.

Гілі зазначив, що захист його країни бере початок в Україні. «І тому захист Великої Британії починається з України. І якщо президент Путін переможе в Україні, він не зупиниться на Україні», – зазначив він.

Якщо великі країни змінюють міжнародні кордони силою, це підриває суверенітет та безпеку усіх держав, додав міністр. За його словами, тому такою важливою є підтримка Великої Британії разом з союзниками.

Як зазначається, керівники спецслужб Великої Британії та США підтвердили, що російська розвідка, здійснює «безрозсудну диверсійну кампанію по всій Європі».

«Путін націлений на нашу безпеку. Він націлений на наш спосіб життя. Ми стоїмо перед десятиліттям зростання російської агресії», – сказав Гілі.

Ось чому Велика Британія посилює підтримку Києва, адже це не лише боротьба України, це й наша боротьба, наголосив він. «Україна бореться за повернення своєї суверенної території, але вона також бореться за зміцнення миру, демократії та безпеки в решті Європи», – йдеться у заяві.

Раніше Гілі заявив, що спецоперація ЗСУ у Курській області «явно поставила Путіна у глухий кут». А непохитна підтримка України є «пріоритетом номер один» для Великої Британії.