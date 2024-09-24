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«Гармонізація» тарифів «Укрзалізниці» призведе до закриття добувних підприємств – керівниця асоціації

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Гармонізація» тарифів «Укрзалізниці» призведе до закриття добувних підприємств – керівниця асоціації
«Укрзалізниця» подала до уряду план підвищення тарифів на перевезення
фото: rbc.ua

Промисловість перебуває у стагнації, підвищення тарифів «Укрзалізниці» призведе до закриття підприємств – експерт

«Гармонізація» вантажних тарифів, яку має на меті запровадити «Укрзалізниця», може остаточно підкосити видобувну галузь, яка й без того перебуває у стагнації через втрату виробничих потужностей. Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

«Сьогодні кожна компанія у добувній галузі несе витрати у вигляді податків за ведення господарської діяльності. Плюс треба нести витрати за те, що роздувається операційна діяльність залізничної компанії», – зауважила Оринчак.

Вона наголосила, що у галузі через військові дії відбувається стагнація, а 40% компаній просто зупинилися.

«Якщо ще на 10-15% підніметься логістика, то добувний бізнес буде не тільки у стагнації, він буде непривабливим. Це означає зупинку підприємств та втрату клієнтів для «Укрзалізниці». Від цієї ситуації ніхто не виграє. Тому ми просимо керівництво держави ще раз звернути на це увагу», – каже Оринчак.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» подала до уряду план підвищення тарифів на перевезення: якщо його приймуть, вартість перевезення будматеріалів зросте на 52%, руди і вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%.

Своєю чергою, президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій заявив, що якщо «Укрзалізниця» підвищить тарифи на вантажні перевезення, ціна на будівельні матеріали зросте, а про знижки доведеться забути.

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Теги: тарифи вугілля Укрзалізниця бізнес перевезення

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