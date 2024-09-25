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Система вантажних тарифів залізниці має бути реформована на основі європейського досвіду – Каленков

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Система вантажних тарифів залізниці має бути реформована на основі європейського досвіду – Каленков
«Укрзалізниця» подала до уряду план «гармонізації» тарифів на перевезення
фото: uz.gov.ua

«Укрзалізниця» подала до уряду план «гармонізації» тарифів на перевезення

Система розробки тарифів для перевезення вантажів в «Укрзалізниці» має базуватися на європейських принципах диференціації та передбачати введення коефіцієнтів. Про це заявив президент Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков, коментуючи питання «гармонізації» вантажних тарифів, яке ініціює «Укрзалізниця».

«Системи класів вантажів, яка зараз є, не влаштовує. Вартість перевезення різних вантажів різна, тому і тарифи повинні бути різними. Але повинні бути не класи. До прикладу, у Польщі є базова ставка, до якої додається коефіцієнт – у залежності від маршруту та супутніх послуг», – каже Каленков.

За його словами, коефіцієнти для вантажів різні, якщо, до прикладу, вантажовідправник відправляє не 60 вагонів, а один, або якщо працює сезонно, або якщо використовує більше проміжних або сортувальних станцій.

«Така система працює у Польщі, і там тарифний збірник – це два аркуші паперу. А у нас тарифна збірка – це цілий стос паперів. І ця непрозорість влаштовує «Укрзалізницю» перш за все, тому що вони тут можуть робити все, що хочуть», – зауважив експерт.

Каленков переконаний: у випадку «гармонізації», яку пропонує «Укрзалізниця», початковий вантажний тариф має бути значно знижений, а система тарифоутворення – повністю змінена на основі застосування таких коефіцієнтів.

«Треба прибрати систему класів. Але одночасно, у цей самий момент, ввести іншу систему. Ми обговорюємо проблему уніфікації класів в енергетиці, і це те саме. Директиви Євросоюзу говорять: тарифи монополій повинні бути економічно обґрунтовані. І якщо вартість послуг різна, повинен бути різний тариф. Інакше це кроссубсидування», – резюмував експерт.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» подала до уряду план «гармонізації» тарифів на перевезення: якщо його приймуть, вартість перевезення будматеріалів зросте на 52%, руди і вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%.

У свою чергу президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій заявив, що якщо «Укрзалізниця» підвищить тарифи на вантажні перевезення, ціна на будівельні матеріали зросте, а про знижки доведеться забути.

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Теги: перевезення залізниця Укрзалізниця тарифи Україна

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