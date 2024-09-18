Тарифи на вантажні перевезення мають бути справедливими, а не однаковими для всіх – СЕО «Метінвесту»

Під час війни вантажні тарифи «Укрзалізниці» зросли для металургів більше, ніж удвічі

«Укрзалізниця» за січень-серпень 2024 року перевезла на експорт на 65,8% більше вантажів, ніж за такий же період минулого року

Ініціатива «Укрзалізниці» «гармонізувати» тарифи на вантажні перевезення не має жодної логіки, тому що перевезення тонни зерна для «Укрзалізниці» обходиться дорожче, ніж тонни руди. Відповідно, і тариф на ці перевезення має бути різним. Про це заявив генеральний директор компанії «Метінвест» Юрій Риженков.

«Перевезення руди – це перевезення прямим маршрутним поїздом із пункту А в пункт Б, тобто з комбінату в порт. При цьому ГЗК сам формує маршрутний поїзд, а «Укрзалізниця» залишається лише надати великий магістральний локомотив та власну інфраструктуру – колію. А перевезення зерна – значно дорожча операція для «Укрзалізниці»: состав потрібно збирати невеликими локомотивами по декілька вагонів із різних елеваторів на різних залізничних станціях, перед тим як везти в порт. Тобто, витрати «Укрзалізниці» на доставку співставного обсягу зерна значно більші, аніж руди», – каже Риженков.

Він також зауважив, що під час війни вантажні тарифи «Укрзалізниці» зросли для металургів більше, ніж удвічі. Зараз логістика займає 40% собівартості продукції, тож чергове підвищення залізничного тарифу знизить її конкурентоздатність.

«Потрібна повноцінна реформа «Укрзалізниці», тобто розділення її на декілька незалежних компаній – інфраструктурну, тягову, пасажирську. Кожна з цих компаній має встановлювати власні прозорі тарифи на свої послуги. Також має бути створений незалежний регулятор, як на енергетичному ринку. Щоб цей регулятор був арбітром між бізнесом і «Укрзалізниці» у частині тарифів на монопольні послуги. Бо зараз є залізничний монополіст, який може пропонувати будь-які тарифи, й ніхто не може перевірити, наскільки вони обґрунтовані», – резюмував Риженков.

Як відомо, «Укрзалізниця» за січень-серпень 2024 року перевезла на експорт 57 млн 740 тис. тонн вантажів – це на 65,8% більше, ніж за такий же період минулого року. Це дало змогу компанії отримати за пів року прибуток у розмірі понад 3 мільярди гривень.

Водночас, керівник «Укрзалізниці» Євген Лященко заявив, що на кінець року компанія очікує збитки, і ініціював чергове підвищення вантажних тарифів.

Натомість, у ЄВА заявили, що «Укрзалізниця» має зосередитися на зростанні своєї вантажної бази та скороченні витрат (наприклад, операційних), що значно зросли за останній період, і утриматися від збільшення тарифів.