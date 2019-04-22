«Хмельницькгаз збут» через борги споживачів не може вчасно розрахуватися з «Нафтогазом»



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Зі 176 тис. подолян-субсидіантів майже 80% (більше 140 тис.) мають борги за спожитий газ

На 1 квітня 2019 року борг споживачів газу Хмельниччини сягнув 695 млн грн, що у два рази більше, аніж у цей період торік. Неплатежі зросли через зменшення на третину кількості субсидіатів на фоні здорожчання газу, а також запровадження монетизації субсидій.

Зокрема, зі 176 тис. подолян-субсидіантів, майже 80% (більше 140 тис.) мають борги за спожитий газ, загальна сума якого сягнула вже понад 350 млн.грн

Оскільки з березня 2019 року змінився механізм виплати житлових субсидій, то споживачі- субсидіанти почали отримувати їх «живими» грішми для оплати за використаний газ. Однак, деякі клієнти не розрахувались за блакитне паливо, а використали кошти на власні потреби. Це вплинуло на зростання неплатежів саме в березні.

«На прес-конференції ми попереджали про можливість використання субсидійних коштів на власні потреби, а не на сплату за газ, - зазначає керівник компанії Андрій Левицький. – Як бачимо, частина субсидіантів розцінили дані кошти як доплату до пенсії чи її підвищення, тощо. Тому до боргів за опалювальний період додалися ще борги, пов’язані з монетизацією, відтак сума боргу сягнула майже 700 млн грн».

Через заборгованість споживачів, «Хмельницькгаз збут» не може вчасно розрахуватися за поставлений газ з НАК «Нафтогаз України» та закупити необхідні обсяги на наступні періоди. Окрім того, газопостачальна компанія ризикує отримати штрафні санкції за несвоєчасну оплату блакитного палива.

Наразі субсидіантам, що отримують монетизовану субсидію, необхідно сплачувати повністю всю суму, зазначену в рахунку за газ. Крім того, проплату необхідно здійснювати впродовж 5 днів після отримання платіжки, при користуванні абонкнижкою – до 10 числа місяця, наступного за місяцем постачання та не допускати заборгованості. Адже наявність простроченої заборгованості лише за один місяць позбавить споживачів подальшого отримання державної підтримки. Тому у разі несплати за послуги по закінченню поточного опалювального сезону, надалі субсидія призначатися не буде.

Тож оплатити за спожитий газ можна: через Особистий кабінет споживача на сайті 104.ua, через банківські установи, термінали самообслуговування, за допомогою платіжних сервісів Ipay.ua, Portmone, EasyPay, Монобанк тощо. Отримати усю необхідну інформацію щодо надання житлової субсидії можливо, звернувшись до управлінь соціального захисту;- щодо операцій з коштами в разі надання у безготівковій формі - у АТ «Ощадбанк». У постачальника газу можна отримати консультацію щодо обсягу споживання, нарахувань, заборгованості чи переплати.