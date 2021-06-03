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    Економіка та фінанси

    Ігор Уманський: Діяльність уряду Яценюка-Яресько призвела до боргів і скорочення соцвидатків

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    Ігор Уманський - Ігор Уманський: Діяльність уряду Яценюка-Яресько призвела до боргів і скорочення соцвидатків
    Ігор Уманський

    «Досі існує міф, що у 2015 році відбувся так званий haircut, або списання боргу на 3,6 мільярди доларів»

    Невиважені рішення уряду Арсенія Яценюка призвели до того, що Україна щороку має збільшувати виплати кредиторам, що в перспективі призведене до зменшення видатків за іншими статтями державного бюджету, зокрема, в соціальній сфері.

    Про це пише ексміністр фінансів Ігор Уманський в своєму блозі на LB.ua.

    У 2015 році уряд Арсенія Яценюка підтримав підготовану міністром фінансів Наталією Яресько угоду про реструктуризацію боргу України, що призвело до збільшення середньої вартості обслуговування боргу.

    «Досі існує міф, що у 2015 році відбувся так званий haircut, або списання боргу на 3,6 мільярди доларів. Проте, ніякого списання не було», – наголошує ексміністр.

    Навпаки, тоді один борговий інструмент просто поміняли на інший – дериватив VRI (так звані ВВП-варанти). Наразі ніхто не може точно сказати скільки саме грошей доведеться віддавати Україні за цими ВВП-варантами, адже це залежить від темпів росту ВВП, при цьому «стелі» за цими виплатами нема.

    «За песимістичним сценарієм розвитку економіки, який передбачає зростання ВВП в середньому на 3,5% на рік до 2040 року, обсяг виплат за ВВП-варантами може сягнути 5,7 мільярдів доларів. За більш оптимістичним сценарієм ВВП зростатиме в середньому на 4,3% щорічно. І тоді сума виплат сягне 27,2 мільярди доларів», – пише Ігор Уманський.

    Тобто тепер Україна постала перед складним вибором: або штучно стримувати зростання ВВП, щоб мінімізувати виплати кредиторам, або не стримувати – і тоді переплачувати мільярди доларів за своїми зобов’язаннями.

    Таким чином рішення, які ухвалювалися ще за часів уряду Яценюка-Яресько, призводять до ситуації, коли навіть за швидкого зростання економіки Україна буде вимушена значно скорочувати соціальні видатки, видатки розвитку, видатки на освіту і медицину, аби забезпечити ці надмірні виплати.

    «Боргова спіраль стискає горло усій економіці. Її розкручування – смерть «пацієнта». Єдине, що залишається, для цього уряду чи наступного, нарешті почати думати не лише категоріями одного або трьох років, а зважити ризики для економіки і бюджетної сфери, як наявні, так і до 2040 року, та розпочати переговори щодо реструктуризації державно боргу. І робити це потрібно негайно», – наголошує Ігор Уманський.

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    Теги: ВВП уряд Ігор Уманський
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    Ігор Уманський: Діяльність уряду Яценюка-Яресько призвела до боргів і скорочення соцвидатків