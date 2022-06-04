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    Економіка та фінанси

    Ілон Маск озвучив «дуже погане передчуття»

    Маск надіслав електронного листа керівникам підприємств із наказом &laquo;зупинити прийняття на роботу у всьому світі&raquo; - Ілон Маск озвучив «дуже погане передчуття»
    Маск надіслав електронного листа керівникам підприємств із наказом «зупинити прийняття на роботу у всьому світі»
    фото з відкритих джерел

    Заплановано скоротити приблизно 10% працівників автоконцерну Tesla

    Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск повідомив, що збирається скорочувати кількість робочих місць у компанії, оскільки має «погане передчуття» щодо економіки. Про це інформує Reuters.

    У електронному листі до керівників гендиректор Ілон Маск повідомив, що має «супер погане передчуття» щодо економіки, і тому збирається скоротити приблизно 10% робочих місць у компанії Tesla.

    Повідомлення, надіслане в четвер під назвою «призупинення найму в усьому світі», з’явилося через два дні після того, як Маск закликав співробітників повернутися на робочі місця або звільнятися.

    Акції Tesla впали майже на 5% під час попередньої торгівлі в США в п'ятницю, а її акції, що котируються у Франкфурті, впали на 3,6% після звіту Reuters. Ф'ючерси на американський Nasdaq стали негативними і торгувалися на 1% нижче.

    Останніми тижнями Ілон Маск попереджав про ризики рецесії, але його електронний лист із наказом про призупинення найму та скорочення персоналу був найбільш прямим і гучним повідомленням.

    Поки що попит на автомобілі Tesla та інші електромобілі (EV) залишався високим, і багато традиційних індикаторів спаду, включно зі збільшенням запасів дилерів у Сполучених Штатах, не зʼявлялися.

    «Завжди краще запроваджувати заходи жорсткої економії в хороші часи, ніж у погані. Я вважаю ці заяви попередженням і запобіжним заходом», – сказав аналітик NordLB з Ганновера Франк Швоуп.

    Він також зазначив, що багато автовиробників досягли рекордних прибутків у 2021 році, але економічна ситуація зараз більш невизначена.

    Раніше Ілон Маск озвучив дату появи Tesla, яка повністю обходитися без водія.

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    Теги: росія окупанти США війна Електромобілі Україна Tesla Ілон Маск окупація #stoprussia
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    Ілон Маск озвучив «дуже погане передчуття»