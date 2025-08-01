Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Імпорт газу в Україну за рік виріс у 16 разів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Імпорт газу в Україну за рік виріс у 16 разів
Найбільше газу в липні було імпортовано з Угорщини
фото з відкритих джерел

Ціль України – накопичити у підземних сховищах не менше 13,2 млрд кубометрів природного газу

У липні обсяги імпорту природного газу до України становили 833 млн кубометрів. Це найвищий рівень починаючи з вересня 2023 року. У порівнянні з червнем обсяги імпорту зросли у 1,5 раза, липнем минулого року – 16 разів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ExPro.

Зростання обсягів імпорту природного газу в липні пов’язано з продовженням підготовки до наступного опалювального сезону в частині закачування газу до підземних сховищ. Найбільше газу в липні імпортовано з Угорщини – 300 млн кубометрів або 36% усього імпорту. Також природний газ надходив зі Словаччини – 268 млн кубометрів (32,2%), Польщі – 260 млн кубометрів (31,2%) та Трансбалканського напрямку – 5,1 млн кубометрів (0,6%).

Імпорт природного газу до України
Імпорт природного газу до України
інфографіка: ExPro

Більша частина газу з Трансбалканського напрямку йшла з Греції за новим спільним маршрутом бронювання потужностей – 5 млн кубометрів. Газ цим маршрутом імпортували приватні компанії.

Україна за сім місяців поточного року збільшила обсяги імпорту природного газу в 13 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 2,93 млрд куб м. Більшу частину природного газу імпортував «Нафтогаз» – майже 90%, приватні компанії – понад 10%. Найбільше газу у 2025 році імпортовано з Угорщини – 1,47 млрд кубометрів (50%), з Польщі – 760 млн кубометрів (25,95%), зі Словаччини – 698 млн кубометрів (23,85%) та з Трансбалканського напрямку – 5 млн кубометрів (0,2%).

За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, ціль України – накопичити у підземних сховищах не менше 13,2 млрд кубометрів природного газу до 1 листопада. За оцінками ExPro, для досягнення цілі потрібно імпортувати близько 1,7 млрд кубометрів природного газу в серпні-жовтні.

Нагадаємо, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу станом на середину липня перевищили 9 млрд кубометрів. Сховища були заповнені на 29,2%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%.

Як відомо, «Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році.

До слова, Кабінет міністрів спростив процедуру відновлення елементів газотранспортної системи та ліній електропередач.

Читайте також:

Теги: газ імпорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Туреччині зросли ціни на природний газ
У Туреччині не склалось із дешевим газом: ціни для населення зросли на чверть
3 липня, 11:42
Фіцо: Єврокомісія, подавши цю пропозицію, фактично проігнорувала політичний мандат, затверджений Європейською Радою
Словаччина не підтримає відмову від російського газу – Фіцо
17 липня, 04:16
Проте Фіцо наголосив: він ніколи не підтримає пропозиції повністю відмовитися від імпорту російського газу після 1 січня 2028 року
Словаччина погодилася підтримати нові санкції ЄС проти Росії
17 липня, 23:48
За словами глави «Нафтогазу», ціль ворога – послабити Україну та зірвати підготовку до зими
Росія вночі масовано атакувала газову інфраструктуру України
22 липня, 15:52
Усіх мешканців будинку евакуйовано
У Саратові частина багатоповерхівки обвалилася через вибух газу: є жертви
25 липня, 20:33
Раніше Єврокомісія презентувала план поетапної відмови від російського газу
ЄС розгляне відмову від російського газу на рік раніше – Reuters
26 липня, 09:02
Раніше Брюссель уже запропонував зміни до Csddd, щоб пом'якшити його вимоги
Європа може залишитися без газу? Катар пригрозив Євросоюзу
26 липня, 15:40
Торік Азербайджан експортував до Європи 12,9 млрд кубометрів газу
Україна домовилась про імпорт азербайджанського газу новим маршрутом
28 липня, 09:39
Кабмін полегшив процедуру відновлення елементів газотранспортної системи та ліній електропередач
Уряд спростив відновлення об’єктів енергетичної та газотранспортної інфраструктури
28 липня, 13:02

Економіка

Імпорт газу в Україну за рік виріс у 16 разів
Імпорт газу в Україну за рік виріс у 16 разів
Україна втратить 8% експорту і 5% ВВП. Федерація металургів спрогнозувала наслідки європейського вуглецевого мита
Україна втратить 8% експорту і 5% ВВП. Федерація металургів спрогнозувала наслідки європейського вуглецевого мита
Рада проголосувала за збільшення видатків на оборону
Рада проголосувала за збільшення видатків на оборону
Reuters: Україні загрожує величезний дефіцит фінансування через затримку реформ
Reuters: Україні загрожує величезний дефіцит фінансування через затримку реформ
У Раді зареєстровано законопроєкт про збільшення видатків на оборону України: деталі
У Раді зареєстровано законопроєкт про збільшення видатків на оборону України: деталі
Рада розгляне збільшення фінансування для військових: Стефанчук назвав терміни
Рада розгляне збільшення фінансування для військових: Стефанчук назвав терміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
40K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
38K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
15K
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Сьогодні, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Сьогодні, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua