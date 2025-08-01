Імпорт газу в Україну за рік виріс у 16 разів

Ціль України – накопичити у підземних сховищах не менше 13,2 млрд кубометрів природного газу

У липні обсяги імпорту природного газу до України становили 833 млн кубометрів. Це найвищий рівень починаючи з вересня 2023 року. У порівнянні з червнем обсяги імпорту зросли у 1,5 раза, липнем минулого року – 16 разів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ExPro.

Зростання обсягів імпорту природного газу в липні пов’язано з продовженням підготовки до наступного опалювального сезону в частині закачування газу до підземних сховищ. Найбільше газу в липні імпортовано з Угорщини – 300 млн кубометрів або 36% усього імпорту. Також природний газ надходив зі Словаччини – 268 млн кубометрів (32,2%), Польщі – 260 млн кубометрів (31,2%) та Трансбалканського напрямку – 5,1 млн кубометрів (0,6%).

Імпорт природного газу до України інфографіка: ExPro

Більша частина газу з Трансбалканського напрямку йшла з Греції за новим спільним маршрутом бронювання потужностей – 5 млн кубометрів. Газ цим маршрутом імпортували приватні компанії.

Україна за сім місяців поточного року збільшила обсяги імпорту природного газу в 13 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 2,93 млрд куб м. Більшу частину природного газу імпортував «Нафтогаз» – майже 90%, приватні компанії – понад 10%. Найбільше газу у 2025 році імпортовано з Угорщини – 1,47 млрд кубометрів (50%), з Польщі – 760 млн кубометрів (25,95%), зі Словаччини – 698 млн кубометрів (23,85%) та з Трансбалканського напрямку – 5 млн кубометрів (0,2%).

За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, ціль України – накопичити у підземних сховищах не менше 13,2 млрд кубометрів природного газу до 1 листопада. За оцінками ExPro, для досягнення цілі потрібно імпортувати близько 1,7 млрд кубометрів природного газу в серпні-жовтні.

Нагадаємо, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу станом на середину липня перевищили 9 млрд кубометрів. Сховища були заповнені на 29,2%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%.

Як відомо, «Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році.

До слова, Кабінет міністрів спростив процедуру відновлення елементів газотранспортної системи та ліній електропередач.