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Україна домовилась про імпорт азербайджанського газу новим маршрутом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна домовилась про імпорт азербайджанського газу новим маршрутом
Торік Азербайджан експортував до Європи 12,9 млрд кубометрів газу
фото з відкритих джерел

Для імпорту газу з Азербайджану використовуватиметься Трансбалканський коридор

Група «Нафтогаз» уклала першу угоду з компанією Socar Energy Ukraine на закупівлю газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Поки що це тестове постачання невеликого обсягу, однак це стратегічно важливий крок який відкриває можливості для довгострокової співпраці з Азербайджаном та диверсифікує джерела постачання газу. Для імпорту газу з Азербайджану буде використовуватися новий Трансбалканський коридор через Болгарію та Румунію.

Азербайджан має значні запаси природного газу й активно нарощує свою клієнтську мережу. На початку червня азербайджанська корпорація Socar уклала багаторічний контракт на постачання газу німецькій державній компанії SEFE в обсязі 1,5 млрд кубометрів на рік.

Як відомо, Азербайджан постачає газ до Болгарії, Угорщини, Греції, Грузії, Італії, Румунії, Північної Македонії, Сербії, Словаччини, Словенії, Хорватії. 2024 року Азербайджан експортував до Європи 12,9 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 17 липня перевищили 9 млрд кубометрів. Сховища були заповнені на 29,2%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%.

Як відомо, «Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році.

Як повідомлялося, Європарламент розглядає пропозиції для прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік, а саме – до січня 2027 року.

До слова, Європейський Союз може зіткнутися з серйозними перебоями у постачанні природного газу. Катар, один з найбільших у світі експортерів скрапленого природного газу, пригрозив припинити постачання до ЄС у відповідь на новий закон блоку – Директиву про належну перевірку корпоративної стійкості (Csddd).

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Теги: газ Нафтогаз України Азербайджан

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