У Туреччині не склалось із дешевим газом: ціни для населення зросли на чверть

У Туреччині суттєво подорожчає газ для населення, і це попри зусилля країни розробляти нові родовища

Обіцянки турецької влади про дешевий газ після початку розробки великого чорноморського родовища не складаються. Витратний глибоководний видобуток зростає не такими темпами як хотілось би, тоді як імпорт залишається високим, а інфляція в Туреччині змушує владу регулярно переглядати тарифи. У липні ціни на населення зросли майже на чверть. Про це пише «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ.

Як пише Habertürk, турецькій держкомпанії Botas оголосили про нові тарифи на газ із 2 липня. Для населення ціни зросли на 24,6%, для промисловості – на 7,86%. Це вже друге підвищення з початку року.

За даними Botas, вартість тисячі кубометрів для домогосподарств становить тепер 7,7 тис. лір ($190), а для промисловості – 15 тис. лір ($380). Це трохи нижче за європейські котирування, які становлять понад $420.

Попри освоєння великого родовища у Чорному морі, імпорт продовжує залишатися основним джерелом газу для Туреччини. У квітні, за даними Енергетичного управління Туреччини (EPDK), його частка становила понад 93% (4 млрд кубометрів). Очікується, що власний видобуток зросте до 18 млрд кубометрів на рік, але поки що він тримається на рівні 3,5 млрд кубометрів.

У Botas пояснили, що зростання цін пов'язане із необхідністю виконувати вимоги держбюджету.

Колишній головний економіст Центробанку Туреччини Хакан Кара заявив, що з березня 2024 року, коли відсоткову ставку підняли до 50%, ціни на газ зросли вже майже на 150%. Таке збільшення суперечить заявленій політиці заборони інфляції, сказав він.

«Підвищення цін викликає занепокоєння на тлі вже високих витрат на енергію, які чинять тиск як на бізнес, так і на споживачів. Очікується, що це рішення вплине на загальний рівень інфляції в країні та посилить фінансовий тиск на домогосподарства у літній період», – пише GMK Center. Там зазначили, що зростання цін збільшило витрати енергоємних галузей, зокрема металургії, яка значною мірою залежить від електроенергії через домінування електросталеплавильних потужностей.

Нагадаємо, у листопаді минулого року «Главком» писав про те, що Туреччина продовжує активно нарощувати внутрішнє виробництво нафти та газу, прагнучи скоротити залежність від імпорту та зміцнити енергетичну безпеку.Згідно з заявою міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслана Байрактара, до 2025 року країна планує провести бурові роботи на 270 нових свердловинах з видобутку нафти та природного газу.