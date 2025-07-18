Запаси газу в українських сховищах перевищили 9 млрд кубометрів

Цьогорічні запаси газу залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 17 липня перевищили 9 млрд кубометрів. Сховища заповнені на 29,2%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ExPro.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%.

Обсяги закачування газу залишаються помітно вищими, ніж минулого року. Так, з початку липня до українських газових сховищ закачано понад 940 млн кубометрів природного газу, в 1,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Всього у липні очікується закачування газу до сховищ на рівні понад 1,7 млрд кубометрів, що стане найбільшим місячним обсягом закачування за два роки, з серпня 2023 року.

Середньодобовий обсяг закачування газу до сховищ у липні складає 55,4 млн кубометрів, на 23% більше, ніж у червні. Збільшення обсягів закачування газу до сховищ у липні пов’язано зі зростанням обсягів імпорту – до 26,8 млн кубометрів на добу.

Запаси газу в українських сховищах інфографіка: ExPro

Як зазначається, до початку наступного опалювального сезону Україні необхідно накопичити щонайменше 13 млрд куб м природного газу в сховищах. Це означає, що потрібно закачати ще близько 4 млрд кубометрів.

Нагадаємо, «Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році.

До слова, у травні 2025 року доходи Росії від продажу нафти й газу за кордон знизилися до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України. У порівнянні з травнем 2024 року експортні надходження Росії від нафти, газу, нафтопродуктів і вугілля зменшилися на 19%, а у порівнянні з періодом початку повномасштабної війни – майже вдвічі. Доходи від морського експорту сирої нафти склали 176 млн євро на день – мінус 8% до квітня і 22% у річному вимірі. Хоча фізичні обсяги поставок зросли на 4%, середня ціна сорту Urals опустилась до $57,3 за барель, що суттєво знизило виручку.