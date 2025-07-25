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У Саратові частина багатоповерхівки обвалилася через вибух газу: є жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Саратові частина багатоповерхівки обвалилася через вибух газу: є жертви
Усіх мешканців будинку евакуйовано
фото: МНС Росії

На цей час відомо про шістьох загиблих та девʼятьох постраждалих

У Саратові в житловій багатоповерхівці стався вибух, причиною якого став витік газу. Будинок частково зруйновано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське МНС.

За попередньою інформацією, у квартирі по вулиці Блінова, 2 стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. Будівля зазнала серйозних конструктивних ушкоджень, і є загроза подальшого обвалу. Зруйновано щонайменше чотири поверхи, на яких розташовувалося понад 30 квартир.

Усіх мешканців евакуйовано, частину з них госпіталізували. На цей час відомо про шістьох загиблих та девʼятьох постраждалих. Пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, у Москві внаслідок вибуху газу в будинку зайнялась пожежа. Загинули троє людей. Також у Ханти-Мансійську вибухнув газ у житловому будинку.

До слова, у ніч проти 25 липня дрони вразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу Росії. Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї є виробником хімічної сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти й аміачної селітри. Це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ. Котовський пороховий завод у Тамбовській області – одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств російського ВПК.

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Теги: газ будинок вибух

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