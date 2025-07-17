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Словаччина погодилася підтримати нові санкції ЄС проти Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Словаччина погодилася підтримати нові санкції ЄС проти Росії
Проте Фіцо наголосив: він ніколи не підтримає пропозиції повністю відмовитися від імпорту російського газу після 1 січня 2028 року
фото: Цензор.нет

Братислава отримала від Європейської комісії письмові гарантії, які стосуються цін на газ та запобігання можливому дефіциту

У п'ятницю, 18 липня, відбудеться голосування за черговий, 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Словаччина, яка раніше блокувала його ухвалення, цього разу підтримуватиме рішення. Про це повідомив прем’єр-міністр Роберт Фіцо у своєму Facebook, передає «Главком».

За словами Фіцо, Братислава отримала від Європейської комісії письмові гарантії, які стосуються цін на газ та запобігання можливому дефіциту блакитного палива. Саме це переконало Словаччину змінити свою позицію.

Водночас Фіцо наголосив: він ніколи не підтримає пропозиції повністю відмовитися від імпорту російського газу після 1 січня 2028 року.

Попри підтримку з боку Словаччини, 18-й пакет санкцій досі залишаються заблокованим – свої заперечення ще не зняли Угорщина та Мальта.

Раніше ми пеисали, що Словаччина не підтримає ініціативу REPowerEU, яка передбачає відмову країн Європейського Союзу від постачання російського газу з 1 січня 2028 року. Про це прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо повідомив у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, передає «Главком» із посиланням на його допис у соціальній мережі Х.

Очільник уряду зазначив, що запропоновані Єврокомісією зміни негативно вплинуть на словацькі домогосподарства та економіку, а також послаблять конкурентоспроможність усього Європейського Союзу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що Європейська комісія запропонувала його країні «гарантії» щодо відмови від російського газу в обмін на голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tasr.

Прем'єр наголосив, що Словаччина не голосуватиме за пакет санкцій, якщо Єврокомісія не надасть їй хоча б мінімальних гарантій щодо того, як впоратися з наслідками її «демагогічної та шкідливої» пропозиції щодо припинення постачання російського газу з 1 січня 2028 року. Фіцо пообіцяв надіслати письмову пропозицію Євросоюзу головам усіх політичних партій Словаччини і очікує їхньої відповіді.

Як повідомлялося, після спроби Словаччини заблокувати черговий пакет санкцій проти РФ новою перешкодою для ЄС стало заперечення від Мальти.

Теги: газ санкції Роберт Фіцо Словаччина

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