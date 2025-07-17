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Словаччина не підтримає відмову від російського газу – Фіцо

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Словаччина не підтримає відмову від російського газу – Фіцо
Фіцо: Єврокомісія, подавши цю пропозицію, фактично проігнорувала політичний мандат, затверджений Європейською Радою
фото з відкритих джерел

П рем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до Єврокомісії стосовно цього питання

Словаччина не підтримає ініціативу REPowerEU, яка передбачає відмову країн Європейського Союзу від постачання російського газу з 1 січня 2028 року. Про це прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо повідомив у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, передає «Главком» із посиланням на його допис у соціальній мережі Х.

Очільник уряду зазначив, що запропоновані Єврокомісією зміни негативно вплинуть на словацькі домогосподарства та економіку, а також послаблять конкурентоспроможність усього Європейського Союзу.

«Єврокомісія, подавши цю пропозицію, фактично проігнорувала політичний мандат, затверджений Європейською Радою. Моя позиція з цього питання була послідовною й не повинна бути несподіваною», –заявив Фіцо.

Він також порівняв REPowerEU із «санкцією» і пов’язав її із 18-м пакетом обмежень проти Росії, який нині готується. За словами прем'єра, голосування щодо нового пакета санкцій можливе лише після того, як буде врегульовано всі ризики, пов’язані з відмовою від російського газу з 2028 року.

Фіцо наголосив, що ініціатива не має підтримки серед опозиції та бізнесу в самій Словаччині.

У зв’язку з цим глава уряду закликав Урсулу фон дер Ляєн продовжити діалог із Брюсселем найближчими днями. За словами прем’єра, до моменту чіткого тлумачення зобов’язань, викладених у її листі від 15 липня 2025 року, Словаччина наполягатиме на відтермінуванні голосування щодо 18-го пакета санкцій.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що Європейська комісія запропонувала його країні «гарантії» щодо відмови від російського газу в обмін на голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tasr.

Прем'єр наголосив, що Словаччина не голосуватиме за пакет санкцій, якщо Єврокомісія не надасть їй хоча б мінімальних гарантій щодо того, як впоратися з наслідками її «демагогічної та шкідливої» пропозиції щодо припинення постачання російського газу з 1 січня 2028 року. Фіцо пообіцяв надіслати письмову пропозицію Євросоюзу головам усіх політичних партій Словаччини і очікує їхньої відповіді.

Як повідомлялося, після спроби Словаччини заблокувати черговий пакет санкцій проти РФ новою перешкодою для ЄС стало заперечення від Мальти.

Нагадаємо, США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією.

Теги: газ Єврокомісія Словаччина Роберт Фіцо

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