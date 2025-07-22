Росія вночі масовано атакувала газову інфраструктуру України

Окупанти били по обʼєктах по об’єктах «Нафтогазу»

Російська Федерація масовано атакувала українську газову інфраструктуру. Десятки дронів били по об’єктах «Нафтогазу», є руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника компанії Сергія Корецького.

За словами Корецького, росіяни здійснили черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. «Жодного військового значення ці обʼєкти не несуть. Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю», – каже він.

Як зазначив глава компанії, ціль Росії – послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів. «Наразі триває ліквідація наслідків. Команди фахівців працюють на місці», – додав посадовець.

Нагадаємо, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 17 липня перевищили 9 млрд кубометрів. Сховища були заповнені на 29,2%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%.

Як повідомлялося, «Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році.

До слова, у травні 2025 року доходи Росії від продажу нафти й газу за кордон знизилися до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України. У порівнянні з травнем 2024 року експортні надходження Росії від нафти, газу, нафтопродуктів і вугілля зменшилися на 19%, а у порівнянні з періодом початку повномасштабної війни – майже вдвічі. Доходи від морського експорту сирої нафти склали 176 млн євро на день – мінус 8% до квітня і 22% у річному вимірі. Хоча фізичні обсяги поставок зросли на 4%, середня ціна сорту Urals опустилась до $57,3 за барель, що суттєво знизило виручку.