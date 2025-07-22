Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вночі масовано атакувала газову інфраструктуру України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія вночі масовано атакувала газову інфраструктуру України
За словами глави «Нафтогазу», ціль ворога – послабити Україну та зірвати підготовку до зими
фото: dsns.gov.ua/ДСНС (ілюстративне)

Окупанти били по обʼєктах по об’єктах «Нафтогазу»

Російська Федерація масовано атакувала українську газову інфраструктуру. Десятки дронів били по об’єктах «Нафтогазу», є руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника компанії Сергія Корецького.

За словами Корецького, росіяни здійснили черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. «Жодного військового значення ці обʼєкти не несуть. Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю», – каже він.

Як зазначив глава компанії, ціль Росії – послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів. «Наразі триває ліквідація наслідків. Команди фахівців працюють на місці», – додав посадовець.

Нагадаємо, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 17 липня перевищили 9 млрд кубометрів. Сховища були заповнені на 29,2%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%.

Як повідомлялося, «Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році.

До слова, у травні 2025 року доходи Росії від продажу нафти й газу за кордон знизилися до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України. У порівнянні з травнем 2024 року експортні надходження Росії від нафти, газу, нафтопродуктів і вугілля зменшилися на 19%, а у порівнянні з періодом початку повномасштабної війни – майже вдвічі. Доходи від морського експорту сирої нафти склали 176 млн євро на день – мінус 8% до квітня і 22% у річному вимірі. Хоча фізичні обсяги поставок зросли на 4%, середня ціна сорту Urals опустилась до $57,3 за барель, що суттєво знизило виручку.

Читайте також:

Теги: газ Нафтогаз України обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Подільському районі розгорнуто пункт допомоги постраждалим: адреса
У Подільському районі розгорнуто пункт допомоги постраждалим: адреса
23 червня, 16:01
Російський обстріл пошкодив Головну астрономічну обсерваторію НАН України
Внаслідок російського обстрілу постраждала Головна астрономічна обсерваторія (фото)
24 червня, 14:14
За словами завідувача відділення політравми Свято-Михайлівської клінічної лікарні, більшість киян отримали травми після повторних ударів РФ
Вісім пацієнтів у важкому стані після нічного обстрілу Києва: обставини травмування
4 липня, 12:07
Дрони атакували Сумщину
Ворог масовано обстріляв Сумщину дронами
12 липня, 23:29
За словами голови КМВА, військові вважають ізраїльську систему оповіщення технічно недоцільною для міста
Чи запровадять у Києві ізраїльську систему оповіщення? Відповідь голови КМВА
9 липня, 16:20
Стан здоров'я Гелманіса стабільний
Мер латвійського міста отримав поранення під час російського обстрілу
16 липня, 13:26
Христина Гоянюк біля зруйнованого будинку
79-річна рекордсменка з написання радіодиктантів зі Львова залишилась без житла через обстріл РФ
Сьогодні, 05:04
Це не просто найбільше родовище Польщі, а й одне з найбільших у Європі за останнє десятиліття
Польща знайшла найбільше в історії родовище нафти та газу
Сьогодні, 09:14
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу
Нічний удар по Києву 21 липня: пожежі ліквідовано, аварійні роботи тривають
Сьогодні, 11:05

Події в Україні

Росія вночі масовано атакувала газову інфраструктуру України
Росія вночі масовано атакувала газову інфраструктуру України
Нардеп пояснив, як працюватимуть мобільні ТЦК
Нардеп пояснив, як працюватимуть мобільні ТЦК
Російські дрони ударили по Сумам: є постраждалі
Російські дрони ударили по Сумам: є постраждалі
Лісничий отримав підозру за вирубку карпатського лісу на 56 млн грн
Лісничий отримав підозру за вирубку карпатського лісу на 56 млн грн
Як із фільму жахів. Запорізька область потерпає від нашестя сарани (відео)
Як із фільму жахів. Запорізька область потерпає від нашестя сарани (відео)
Окупанти в Криму ховають техніку від ударів Сил оборони – партизани
Окупанти в Криму ховають техніку від ударів Сил оборони – партизани

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
95K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
9437
Керівництво Академії МВС розібрало квартири, які обіцяло пільговикам і ветеранам – розслідування
4523
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
3571
Міленіали обирають «тихі відпустки» без відома керівництва: світ захопив новий тренд

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua