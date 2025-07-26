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Європа може залишитися без газу? Катар пригрозив Євросоюзу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Європа може залишитися без газу? Катар пригрозив Євросоюзу
Раніше Брюссель уже запропонував зміни до Csddd, щоб пом'якшити його вимоги
фото: Reuters

Катар погрожує припинити постачання скрапленого газу через нову директиву ЄС щодо комплексної перевірки корпоративної стійкості

Європейський Союз може зіткнутися з серйозними перебоями у постачанні природного газу. Катар, один з найбільших у світі експортерів скрапленого природного газу, пригрозив припинити постачання до ЄС у відповідь на новий закон блоку – Директиву про належну перевірку корпоративної стійкості (Csddd). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, таку заяву зробив Катар у листі до уряду Бельгії.

Катар, який постачає від 12% до 14% СПГ в Європі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, висловлює занепокоєння щодо вимог Csddd. Ця директива зобов'язує великі компанії, які працюють в ЄС, виявляти та вирішувати проблеми з правами людини та навколишнім середовищем у своїх ланцюгах поставок.

У листі від 21 травня, адресованому уряду Бельгії, міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі заявив: «Простіше кажучи, якщо до Csddd не буде внесено подальших змін, Держава Катар та QatarEnergy не матимуть іншого вибору, окрім як серйозно розглянути альтернативні ринки за межами ЄС для нашого ЗПГ та інших продуктів, які пропонують більш стабільне та сприятливе бізнес-середовище».

Як підкреслює видання, особливе занепокоєння Катару викликає вимога Csddd до компаній мати план переходу до зміни клімату, узгоджений із запобіганням глобальному потеплінню понад 1,5 градуса Цельсія — метою Паризької угоди. У листі чітко зазначено: «Ні Держава Катар, ні QatarEnergy не мають жодних планів щодо досягнення нульового рівня викидів у найближчому майбутньому». Катар вважає, що CSDDD підриває право країн встановлювати власні національні внески до досягнення цілей Паризької угоди.

У додатку до листа Катар запропонував вилучити розділ Csddd, що містить вимогу щодо планів кліматичного переходу.

Речник Європейської комісії підтвердив отримання листа від Катару (від 13 травня), зазначивши, що законодавці ЄС та країни-члени зараз ведуть переговори щодо змін до Csddd. «Тепер їм належить домовитися та прийняти суттєві зміни щодо спрощення, запропоновані Комісією», – сказав речник.

Раніше Брюссель уже запропонував зміни до Csddd, щоб пом'якшити його вимоги, зокрема відтермінувати запуск на рік (до середини 2028 року) та обмежити перевірки, які компанії повинні будуть проводити вздовж своїх ланцюгів поставок. Однак Катар вважає ці зміни недостатніми.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані домігся від Ірану згоди на пропозицію Сполучених Штатів щодо перемир'я. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами співрозмовника, після удару Тегерана по американській авіабазі «Аль-Удейд» у Катарі відбулася телефонна розмова з іранськими чиновниками. Американський президент Дональд Трамп повідомив катарській владі, що Ізраїль готовий припинити вогонь та попросив допомогти переконати Іран піти на це крок.

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Теги: Катар газ Європа

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