«Інтерпайп» Пінчука спромоглась списати частину боргу під час реструктуризації



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«Інтерпайп» завершила реструктуризацію з частковим списанням існуючої заборгованості

Заборгованість була зменшена і оформлена новим випуском єврооблігацій на 309 млн доларів під 10,25% з терміном погашення в 2024 році

Трубно-колісна компанія «Інтерпайп» завершила реструктуризацію з частковим списанням існуючої заборгованості групи перед її основними фінансовими кредиторами, зокрема єврооблігацій на 200 млн доларів з купоном 10,25% і погашенням в 2017 році.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

В результаті реструктуризації заборгованість була зменшена і оформлена новим випуском єврооблігацій на 309 млн доларів під 10,25% з терміном погашення в 2024 році і кредитом на 45,808 млн доларів із погашенням в кінці 2020 року.

Крім того, в рамках реструктуризації компанія випустила 3,054 тис. інструментів (юнітів) відновлення вартості, виплати за якими прив'язані до EBITDA і грошового потоку «Інтерпайпу» в найближчі 10 років.

Окремо були реструктуризовані з частковим списанням зобов'язання групи щодо кредитів на фінансування оборотного капіталу і оформлені в два нових кредити сумою 45 млн доларів з погашенням в кінці 2020 року.

На додаток до реструктуризації, існуючі акціонери групи внесли додатковий грошовий капітал в групу на суму 50 млн доларів і надали додаткове резервне зобов'язання розміром 20 млн доларів для сприяння операційним показникам групи після реструктуризації.

«Група продовжує свою діяльність, приділяючи основну увагу ключовим стратегічним ініціативам, таким як реалізація інвестиційної програми, диверсифікація своєї географічної присутності і асортименту продукції з метою зміцнення свого становища як провідного виробника труб і коліс на традиційних ринках і збільшення продажів своєї продукції на світових ринках», - йдеться в заяві групи.

Група вважає, що стійка і надійна структура капіталу була забезпечена в результаті реструктуризації і забезпечить міцну основу для майбутнього зростання бізнесу.

Як повідомлялося, термін погашення нових облігацій - 31 грудня 2024 року, ставка збережена без змін - 10,25% річних. Передбачалося, що за кожні 1000 доларів основної суми існуючих облігацій їх власник отримає папери вартістю 410,53 доларів.