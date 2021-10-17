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    Росія вкрала формулу вакцини від коронавірусу – The Sun  

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    Російський препарат &laquo;позичили&raquo; у британських науковців - Росія вкрала формулу вакцини від коронавірусу – The Sun  
    Російський препарат «позичили» у британських науковців
    Фото з відкритих джерел

    РФ звинуватили у промисловому шпигунстві

    Російську Федерацію звинуватили у промисловому шпигунстві. Британське видання The Sun оприлюднило інформацію про те, що російські шпигуни отримали доступ до даних фармацевтичної компанії AstraZeneca, яка спільно з науковцями Оксфордського університету розробила однойменну вакцину.

    І начебто саме за допомогою цих матеріалів російським ученим вдалося створити препарат Спутник-V.

    У статті йдеться, що інформацію про використання росіянами британських розробок підтверджують колишні та чинні міністри уряду Великої Британії.

    Підтвердив це і Даміан Хіндс, міністр безпеки та кордонів Об’єднаного Королівства в уряді Бориса Джонса.

    У відповідь на звинувачення прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що газета The Sun – дуже відома, але глибоко не наукова газета. Саме так країна і ставиться до цих публікацій.

    Нагадаємо, у Росії вперше від початку пандемії добова кількість смертей перевалила за тисячу.

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    Теги: Росія вакцинація коронавірус
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    Росія вкрала формулу вакцини від коронавірусу – The Sun  