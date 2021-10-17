Росія вкрала формулу вакцини від коронавірусу – The Sun
РФ звинуватили у промисловому шпигунстві
Російську Федерацію звинуватили у промисловому шпигунстві. Британське видання The Sun оприлюднило інформацію про те, що російські шпигуни отримали доступ до даних фармацевтичної компанії AstraZeneca, яка спільно з науковцями Оксфордського університету розробила однойменну вакцину.
І начебто саме за допомогою цих матеріалів російським ученим вдалося створити препарат Спутник-V.
У статті йдеться, що інформацію про використання росіянами британських розробок підтверджують колишні та чинні міністри уряду Великої Британії.
Підтвердив це і Даміан Хіндс, міністр безпеки та кордонів Об’єднаного Королівства в уряді Бориса Джонса.
У відповідь на звинувачення прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що газета The Sun – дуже відома, але глибоко не наукова газета. Саме так країна і ставиться до цих публікацій.
Нагадаємо, у Росії вперше від початку пандемії добова кількість смертей перевалила за тисячу.