ЄБРР планує виділити 50 млн євро кредиту Києву на нові вагони метро



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Наразі розглянуто концепцію, очікується остаточний розгляд Радою директорів ЄБРР.

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Європейський банк реконструкції та розвитку готовий ухвалити рішення про відкриття кредитної лінії «Київському метрополітенудля закупівлі нових вагонів.

Про це повідомляється на офіційному сайті ЄБРР.

Розмір кредиту встановлений на рівні 50 мільйонів євро. За ці гроші буде придбано 50 вагонів метро (10 складів).

«Кредит 50 млн євро для комунального підприємства «Київський метрополітен» на закупівлю 50 вагонів метро для нової лінії на Виноградар. Проект здійснюється в рамках програми «Зелені міста-2», метою якої є сприяння вирішенню екологічних проблем на рівні міст в масштабах відповідних секторів», - йдеться у повідомленні ЄБРР.

Наразі розглянуто концепцію, очікується остаточний розгляд Радою директорів ЄБРР. Дата розгляду — 18 вересня 2019 року.

«Метою Проекту є вирішення критичних проблем розвитку міського транспорту в м. Києві (включаючи затори, забруднення повітря, якість послуг громадського транспорту тощо)», - йдеться в тексті повідомлення.