ЄС готовий надати Україні 500 млн євро допомоги: названо умову
Європейський Союз завершить розгляд питання про надання Україні коштів другого траншу
Євросоюз завершить розгляд питання про надання Україні коштів другого траншу у розмірі 500 млн євро макрофінансової допомоги.
Про це під час зустрічі з президентм України Володимиром Зеленським заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, йдеться на сайті глави держави.
У центрі уваги співрозмовників були практичні питання співпраці між Україною і ЄС у фінансовій та економічній сферах.
Віце-президент Єврокомісії підкреслив, що Європейський Союз завершить розгляд питання про надання Україні коштів другого траншу у розмірі 500 млн євро у рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС, щойно відповідні вимоги для їхнього отримання будуть виконані українською стороною.
Президент України запевнив, що наша держава дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов’язань, зокрема й у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями. У цьому зв’язку європейську сторону було повідомлено про результати зустрічі Глави держави з представниками Міжнародного валютного фонду, під час якої було досягнуто розуміння щодо подальших кроків у співпраці з фондом.
Зважаючи на перемогу проєвропейських політичних сил на нещодавніх виборах до Європейського парламенту, Валдіс Домбровскіс висловив упевненість у збереженні солідарності щодо України в майбутньому складі Європейської Комісії та Європейської Ради.