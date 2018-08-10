Євробізнес ініціює мораторій на підвищення в Україні залізничних тарифів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невиконання плану капітальних інвестицій та незбалансоване підвищення залізничних тарифів з боку «УЗ» вже обійшлося українській промисловості в додаткові 19 млрд грн

Компанії і підприємства, які працюють в Україні, вже відчули негативний ефект від попередніх ініціатив залізничного держмонополіста ПАТ «Укрзалізниця» у сфері тарифної політики. Про це йдеться в листі Європейської бізнес-асоціації ЄБА і адресованому в. о. генерального директора «УЗ» Євгену Кравцову та голові Державної регуляторної служби України Ксенії Ляпіній, повідомляє «Мінпром».

Зокрема, з 31 жовтня 2017 р. на 15% підвищено тариф на вантажоперевезення, з 19 лютого змінена процедура визначення плати за використання вагонів «УЗ» – в результаті чого витрати вантажоперевізників зросли на 30-35%.

В обох випадках втрати бізнесу від ініціатив «УЗ» оцінюються ЄБА за 6,5 млрд грн. Далі з 27 липня «УЗ» ввела нові ставки за використання своїх вагонів – що призвело до втрат бізнесу на 1,3 млрд грн. Таким чином загальний тариф на вантажоперевезення вже виріс на 25%, за оцінками ЄБА.

«На нашу думку, це не узгоджується із задекларованими намірами про мораторій на подальше підвищення тарифів в 2018 році», - підкреслюють в Європейській бізнес-асоціації.

На її думку, нові пропозиції «УЗ» про уніфікацію тарифів на перевезення різних видів вантажів є ще одним кроком на шляху до перманентного підвищення тарифів держмонополістом.

Наголошується, що через це витрати українських підприємств на перевезення залізорудної сировини зросте на 350 млн грн у рік, на перевезення енергетичного вугілля – на 600 млн грн.

У цілому невиконання плану капітальних інвестицій та незбалансоване підвищення залізничних тарифів з боку «УЗ» вже обійшлося українській промисловості в додаткові 19 млрд грн. При цьому, отримавши колосальні додаткові кошти, держкомпанія не може вирішити проблему з дефіцитом локомотивів для перевезення промислових вантажів, підкреслюють в ЄБА.

У зв'язку з цим Європейська бізнес-асоціація просить Державну регуляторну службу і »Укрзалізницю» оголосити мораторій на підвищення вантажних тарифів до створення національної комісії регулювання транспорту – незалежного органу, який буде регулювати тарифну політику, в т. ч. у сфері залізничного транспорту.