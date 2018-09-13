Євроконтроль цієї осені проведе аудит Украероруху



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Аудит Украероруху ініціював директор відомства

Євроконтроль проведе, зокрема, аудит системи управління безпекою польотів

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) проведе зовнішнє оцінювання ефективності менеджменту Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) уже цієї осені. Про це повідомив генеральний директор Євроконтролю Імон Бреннан у листі до міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

«Постійне вдосконалення, засноване на використанні відповідних методологій, є необхідною складовою Ваших зусиль, спрямованих на підвищення рівня інтеграції Вашої національної системи в Європейську мережу організації повітряного руху», – йдеться в листі Імона Бреннана.

Нагадуємо, що проведення такого аудиту Євроконтроль виконає у відповідь на звернення пана міністра 3 вересня 2018 року, яке ініціював директор Украероруху Дмитро Бабейчук.



«Готовність до такого рівня аудиту Украероруху є доказом відкритості менеджменту підприємства, яке постійно піддається перевіркам різних інстанцій в Україні. Ми впевнені у тому, що об’єктивність результатів аудиту такої впливової міжнародної структури як Євроконтроль не може піддаватись сумнівам, отже це буде переконливою відповіддю на всі запитання, які досі виникали до національного провайдера аеронавігаційного обслуговування», – зауважив Дмитро Бабейчук.



Використовуючи дієві методики, Євроконтроль проведе, зокрема, аудит системи управління безпекою польотів, оцінку результативності провайдера (ефективності витрат, пропускної спроможності та ефективності виконання польотів) та технічної відповідності регламентам Єдиного європейського неба.



Як відомо, паралельно з цим аудитом Украерорух проходитиме також сертифікацію провайдера аеронавігаційного обслуговування на відповідність нормам Європейського Союзу, який здійснює Європейське агентство з безпеки польотів (EASA).