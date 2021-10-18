Ціна на газ в Європі підскочила на 20% після відмови РФ збільшити транзит через Україну

Різке зростання ціни на газ в Європі сталось після рішення російського «Газпрому»

Пікова вартість газу в Європі сьогодні сягала $1317 за тисячу кубометрів

Ціна кубометра природного газу на біржі ICE зросла більш ніж на 20%, досягнувши $1317 після рішення «Газпрому» знову відмовився бронювати додаткові об'єми транзиту через Україну.

Як свідчать дані торгів, пізніше вартість листопадового ф'ючерсу знизилася до $1267 за тисячу кубометрів, хоча на відкритті торгів ціна була значно нижчою — $105.

Зазначимо, 18 жовтня «Оператор ГТС України» запропонував під час аукціону транзитні потужності на листопад в обсязі до 9,8 млн кубометрів на добу через газорозподільну станцію «Суджа» і до 5,2 млн кубометрів на добу через станцію «Сохранівка». Але за підсумками аукціону вони залишилися непотрібними.

Також «Газпром» забронював на листопад лише 31,4 млн кубів на добу з 89 млн кубометрів потужностей з прокачування газу трубопроводом Ямал – Європа через Польщу.

Нагадаємо, поточна транзитна угода між НАК «Нафтогаз України» та російським «Газпромом» укладена в кінці 2019 року строком на п'ять років. Вона передбачає бронювання «Газпромом» потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів (178 млн кубометрів на добу) у 2020 році і по 40 млрд кубометрів (110 млн кубометрів/добу) у 2021–2024 роках.

У «Газпрома» на 2021 рік діє довгострокове бронювання потужностей в Україні обсягом 40 млрд кубометрів – 109 млн кубометрів на добу.

18 жовтня «Північний потік – 2» заповнили технічним газом. За даними оператора, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі.

Сьогодні ж Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку – 2».

Тим часом голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував маніпулятивні заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив, зокрема, щодо обсягів транзиту газу та надійності української ГТС.

Раніше у Росії заявили, що «Північний потік – 2» готовий.

Також у січні–серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд кубометрів – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.