У Міненерго заявили, що транзит газу Україною скоротився, тому є небезпека обмежень у постачанні

Зеркаль заявила, що обмеження у постачанні газу будуть стосуватися підприємств

У річному обсязі транзит газу Україною скоротився на 30 відсотків, заявила в програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

«Звичайно, що є небезпека того, що будуть обмежувати якесь постачання в пікові дні. Дійсно. Але це буде стосуватися не домівок, а підприємств, промисловості. Ми вже з вами проходили один такий момент у 2018 році. Було – «прикрути», коли «Газпром» не постачав нам газ впродовж декількох днів, і ми були змушені в екстреному порядку купувати дорогий газ за кордоном, але це ніяк не позначалося на рахунках наших споживачів», – сказала Зеркаль.

За її словами, ніхто, зокрема з європейських країн, «не хоче, щоб Україна замерзала».

«І перш за все Україна не хоче замерзати. Тому всі прораховують сценарії, в яких можуть бути складнощі. І при підготовці до цього зимового періоду вже розраховують на те, як будуть вирішуватися такі ситуації», – сказала Зеркаль.

За даними компанії «Оператор газотранспортної системи України», транзит природного газу через Україну за 9 місяців року склав 32,7 мільярдів кубометрів, що на 17,2% менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС.

Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Раніше цього тижня ціна на газ в Європі підскочила на 20% після відмови РФ збільшити транзит через Україну.

Як відомо, 18 жовтня «Північний потік – 2» заповнили технічним газом. За даними оператора, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі.

Того ж дня Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку – 2».

Тим часом голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував маніпулятивні заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив, зокрема, щодо обсягів транзиту газу та надійності української ГТС.

Раніше у Росії заявили, що «Північний потік – 2» готовий.

Також у січні–серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд кубометрів – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте також: