ЄС підрахував, коли зможе зіскочити з російської газової голки

Європейський Союз планує закупляти газ і нафту на Близькому Сході

Європейський Союз зможе відмовитися від постачання російського газу протягом двох років. Про це Високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News Arabia, повідомляє Радіо Свобода.

Боррель уточнив, що Європа прагне не заборонити російські енергоресурси, але займається диверсифікацією джерел постачання на свою територію. За повідомленням, дипломат оцінив, що цей процес займе два роки.

«Ми хочемо знизити нашу залежність від російських газу та нафти, адже ми дуже від них залежні. Зараз видається, що вони (Росія. – Ред.) є ненадійним партнером. Тому ми хочемо диверсифікувати наші джерела, і Близький Схід відіграє велику роль», – сказав Боррель.

Він додав, що зменшити споживання викопного палива також можуть допомогти відновлювані джерела енергетики.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу працюватимуть разом над спільною закупівлею газу. Платформа спільних закупівель також буде відкрита для країн-членів Східного партнерства, серед яких і Україна. Про це йдеться у висновках, ухвалених за підсумками засідання Європейської Ради, яке відбулось 24-25 березня в Брюсселі. Таке доручення державам-членам та Європейській комісії прописано з метою позбавлення залежності постачання газу від Росії.