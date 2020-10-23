Європейські компанії заявили про неминуче банкрутство через Covid-19



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Кожна п'ята компанія Італії і Франції приготувалася до подачі заяви про банкрутство протягом шести місяців

Більше половини європейських компаній малого і середнього бізнесу кажуть, що в наступному році їм загрожує банкрутство через пандемію коронавірусу, якщо їх доходи не почнуть рости.

Про це пише Bloomberg.

За даними серпневого дослідження McKinsey & Co., кожна п'ята компанія в Італії і Франції очікує подачі заяви про банкрутство протягом шести місяців. Підприємства є ключовими для регіону, на них припадає понад дві третини робочої сили. Пандемія сильно вдарила по європейським фірмам, 70 відсотків повідомили про зниження доходів.

Більшість європейських підприємців вважають економічну ситуацію тривожною, вони турбуються з приводу неможливості платити по кредитах і необхідності звільнень співробітників.

У Німеччині з'являється все більше так званих зомбі-компаній, які в кінцевому підсумку можуть підірвати економіку на довгі роки вперед.

Тисячі таких підприємств не можуть покрити свої витрати щодо обслуговування боргу за рахунок прибутку. Багато економістів упевнені, що подібним фірмам краще дати закритися, ніж штучно підтримувати їх існування.