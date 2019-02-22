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    Економіка та фінанси

    Євросоюз виділив 2,2 млн євро на розвиток свободи медіа

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    Євросоюз виділив 2,2 млн євро на розвиток свободи медіа

    ЄС започатковує трьи окремих пілотних проектів у сфері свободи ЗМІ

    ЄС оголосив про започаткування трьох масштабних проектів у сфері підтримки свободи медіа та плюралізму загальною вартістю 2,2 мільйона євро.

    Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

    «Сьогодні ЄС виділив 2,2 мільйона євро для трьох окремих пілотних проектів у сфері свободи ЗМІ та плюралізму, які спрямовані на розвиток якісної журналістики та транскордонного співробітництва між медіа-професіоналами та медіа-спілками у цифрову епоху», - йдеться в повідомленні.

    Перший проект із бюджетом 1 мільйон 200 тисяч євро сприятиме мобільності молодих професіоналів у сфері медіа та транскордонному обміну між окремими виданнями та журналістськими спільнотами. Він також спрямований на інноваційний розвиток європейського медіа-сектору та на підвищення його якісного і професійного рівня.

    Другий пілотний проект із бюджетом 500 тисяч євро пропонує можливість стажування у ключових європейських медіа-установах для журналістів, які працюють у виданнях, що виходять мовами меншин. Це має сприяти зростанню професійного рівня місцевих видань, учити журналістів ширше сприймати події, сприяти загальному зростанню медіа-культури.

    Третій проект, також на півмільйона євро, має на меті уточнення сфер діяльності медіа-організацій на території Євросоюзу. Він допоможе створити спільну платформу для взаємодії між такими організаціями, полегшити їх адаптацію до цифрового світу, що стрімко розвивається.

    ЄС ЗМІ
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