Кабмін через суд розблокував майже 1 мільярд дотацій аграріям



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Загалом у 2019 році аграрії отримають майже 4,4 млрд гривень державної підтримки

Кошти були заблоковані через позов Всеукраїнської аграрної ради

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що Кабінет міністрів України до кінця року виплатить дотації аграріям на суду майже 1 млрд грн, які раніше були заблоковані судом через позов Всеукраїнської аграрної ради до Кабміну.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Ми писали як через судовий позов було унеможливлено виплата 1 млрд гривень підтримки аграріям. Міністерство економіки подало касаційний позов 26 грудня. І сьогодні суд прийняв рішення і розблокував платежі. Це на грані неможливого. Тому що кінець року і платежі вже зупинені. Але за півдня, після рішення суду, ми провели 1 млрд платежів», - написав Милованов.

Він також опублікував у себе на сторінці офіційне повідомлення щодо цього, в якому зазначається, що відповідно до касаційного позову Міністерства юстиції України суд розблокував можливість провести виплати за двома державними програмами: «Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)» (830 млн гривень) та «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств»(186 млн гривень).

Таким чином, загалом у 2019 році аграрії отримають майже 4,4 млрд гривень державної підтримки.

Милованов нагадав, що постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 10 грудня 2019 у справі задоволено частково апеляційну скаргу ГС «Всеукраїнська аграрна рада» та скасовано рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30 травня 2019 у справі за адміністративним позовом ГС «Всеукраїнська аграрна рада» до КМУ про визнання протиправними та нечинними нормативно-правових актів, прийнято нове рішення, яким визнано протиправними та нечинними з моменту прийняття: постанову Кабінету міністрів України від 07 лютого 2018 № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва»; постанову Кабінету міністрів України від 07 лютого 2018 № 106 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств».

Таким чином, як зазначається, визнання протиправними та нечинними з моменту прийняття постанов Кабміну призводить до неможливості використання коштів, передбачених Мінекономіки у державному бюджеті за програмами «Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)» та «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств», з моменту прийняття судового рішення.

Нагадаємо, 27 грудня міністр розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що через позов Всеукраїнської аграрної ради до Кабміну заблоковані дотації аграріям на суму майже 1 млрд грн.