Кабмін планує витратити 35 млн грн на популяризацію України у світі



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Популяризація України на телеканалі EuroNews, зокрема, коштуватиме близько 3 мільйонів гривень

Міністерство інформаційної політики планує витратити близько 35 мільйонів гривень на медійну популяризацію України за кордоном.

Про це заявив держсекретар відомства Артем Біденко.

«Загалом на кінець року сподіваємося вийти на цифру близько 35 млн грн за цей рік», - сказав Біденко.

Він уточнив, що, наприклад, популяризація України на телеканалі EuroNews за контрактом коштуватиме близько 3 мільйонів гривень.

На інші сфери популяризації держави в медіа, щодо яких ще тривають тендери, планують витратити близько 26 мільйонів.

Нагадаємо, у середині серпня ждиний бренд України Ukraine Now, розроблений агенцією Banda, отримав одну з найбільш престижних премій у сфері дизайну - RedDot Design Award у категорії Corporate Identity.

Як відмо, у травні Кабінет міністрів України затвердив міжнародний бренд України, схваливши відповідну постанову, яку підготувало Міністерство інформаційної політики.

Логотипом та слоганом бренду України у світі стало словосполучення UkraineNOWua.

Джерело: Інтерфакс-Україна