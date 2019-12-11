Кабмін планує закрити багато вугільних держшахт, - Оржель



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Олексій Оржель повідомив про закриття шахт

Уряд планує розробити концепцію переходу на поновлювані джерела енергії до 2050 року

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель повідомив, що уряд планує закрити багато державних вугільних шахт. Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінекоенерго.

«Ми плануємо закрити багато державних вугільних шахт», - сказав міністр.

Також він додав, що уряд планує розробити концепцію переходу на поновлювані джерела енергії (ПДЕ) до 2050 року.

Як повідомлялось, Мінекоенерго має намір обкласти податком на викиди СО2 все вуглеводневе паливо.

У грудні 2018 року Верховна Рада збільшила ставку податку за викиди вуглекислого газу у 24,4 разу з 0,41 гривні/тонна до 10 гривень/тонна з 1 січня 2019 року.