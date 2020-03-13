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    Суспільство

    Розпочалося виїзне засідання уряду за участю Зеленського

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    Розпочалося виїзне засідання уряду за участю Зеленського

    На позачерговому засіданні уряд презентує реформу системи містобудування

    Президент Володимир Зеленський бере участь у позачерговому засіданні уряду, де буде презентовано реформу системи містобудування.

    Зазначається, що захід розпочався об 11:00.

    Під час вступного слова Зеленський заявив, що на засіданні обговорюватиметься ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції.

    Як повідомлялося, 13 березня відбудеться онлайн-трансляція виїзного позачергового засідання Кабінету міністрів за участю президента Володимира Зеленського. «У рамках засідання буде презентовано реформу системи містобудування», – йдеться у повідомленні.

    Кабмін будівництво Володимир Зеленський президент уряд
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