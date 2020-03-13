Розпочалося виїзне засідання уряду за участю Зеленського



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На позачерговому засіданні уряд презентує реформу системи містобудування

Президент Володимир Зеленський бере участь у позачерговому засіданні уряду, де буде презентовано реформу системи містобудування.

Зазначається, що захід розпочався об 11:00.

Під час вступного слова Зеленський заявив, що на засіданні обговорюватиметься ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Як повідомлялося, 13 березня відбудеться онлайн-трансляція виїзного позачергового засідання Кабінету міністрів за участю президента Володимира Зеленського. «У рамках засідання буде презентовано реформу системи містобудування», – йдеться у повідомленні.