Кабмін повернув Держаудитслужбу в підпорядкування Мінфіну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд своїм рішенням після понад трьох років повернув Державну аудиторську службу під керівництво Мінфіну

Кабінет міністрів України повернув Державну аудиторську службу у підпорядкування Міністерству фінансів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у неділю, 20 жовтня, повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні Кабмін своїм рішенням після понад трьох років повернув Державну аудиторську службу під керівництво Мінфіну», - написала вона.

За словами Маркарової, з понеділка служба «не просто повертається додому, але й дуже скоро буде реформована в невеликий, але дуже потужний орган фінансового інспектування та аудиту з акцентом на державні компанії і місцеві бюджети без дублювання функцій Рахункової палати та внутрішніх аудиторів головних розпорядників».

Як запевнила міністр, пропозиції щодо реформування Держаудиту будуть оприлюднені найближчим часом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час свого засідання 20 жовтня призначив Наталію Новак тимчасово виконуючим голови Національного агентства з питань запобігання корупції.