Кабмін схвалив запуск державного онлайн-магазину Prozorro Market



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Prozorro Market допомагатиме малому та середньому бізнесу продавати свої товари державі.

Електронний каталог дасть можливість проводити за його допомогою закупівлі до 200 тис грн, для монополістів - до 1 млн грн

Кабінет міністрів на засіданні 14 вересня прийняв постанову про впровадження електронного каталогу Prozorro Market. Про це повідомила у Facebook заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді.

Зазначається, що електронний каталог дасть можливість проводити за його допомогою закупівлі до 200 тис грн, для монополістів - до 1 млн грн.

«Електронний каталог Prozorro Market – це державний онлайн-магазин. Він допомагає малому та середньому бізнесу продавати свої товари державі. А установам - в кілька кліків купувати товари широкого вжитку за вигідними цінами: пальне, канцелярію, комп'ютерну техніку, меблі тощо», – пояснила Панаіотіді.

За словами заступниці міністра економіки, донедавна Prozorro Market працював у пілотному режимі і зараз у ньому можна проводити закупівлі лише до 50 тис. грн. «З прийняттям постанови про порядок формування та використання електронного каталогу відбудеться повноцінний запуск Prozorro Market. Ця постанова дасть змогу проводити там закупівлі до 200 тисяч гривень (для замовників, що займають монопольне положення — до 1 мільйона гривень)», – поінформувала Панаіотіді.

За словами урядовиці, це відкриє для бізнесу - зокрема малого та середнього бізнесу, якому потрібні додаткові стимули в часи кризи - ринок з потенційним обсягом 30 млрд грн на рік.