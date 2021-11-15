Стефанчук назвав кількість Covid-хворих та відсоток вакцинованих нардепів

Руслан Стефанчук розповів, що вакцинованим депутатам надано спеціальну перепустку, щоб уникнути черг на вході до парламенту

Попередньо було проведено перевірку, хто з нардепів має сертифікат про вакцинацію

Станом на ранок 15 листопада 83% народних депутатів та 93% працівників Апарату Верховної Ради вакциновано від коронавірусу Covid-19. Про це сказав на брифінгу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після засідання погоджувальної ради.

«Щодо кількості вакцинованих народних депутатів, зараз ще інформація збирається, але станом на зараз: Апарат – 93% вакцинованих, народні депутати – 83% мають таке посвідчення про вакцинацію. Але інформація ще уточнюється. Тому що безпосередньо вона (процедура допуску в будівлю Ради лише за наявності Covid-сертифікату або негативного ПЛР-тесту, – ред.) почне діяти із завтрашнього дня», – сказав Стефанчук.

Він додав, що попередньо було проведено перевірку, хто з нардепів має сертифікат про вакцинацію. Їм було надано спеціальну перепустку, щоб уникнути черг на вході до парламенту. В результаті депутати, які мають перепустку, не повинні показувати Сovid-сертифікат працівникам Управління державної охорони на вході до приміщень Ради.

Також Стефанчук повідомив, що зараз на Covid-19 хворіють шість нардепів та понад 20 працівників Апарату Ради.

Як відомо, Верховна Рада закривається для невакцинованих нардепів та журналістів: розпорядження.

Раніше голова комітету парламенту з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький повідомляв, що близько 40% нардепів досі не вакцинувалися проти коронавірусу.

До слова, у Раді просували пропозицію зробити Covid-тести для нардепів безкоштовними.

Крім того, Давид Арахамія назвав трьох депутатів у парламенті, які заявляють, що не будуть вакцинуватись. Вони усі троє з монобільшості – Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук. Водночас на запитання, скільки зараз в парламенті невакцинованих депутатів, Арахамія зауважив, що інформація є лише по тих людях, які «надали дозвіл».

До слова, нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент.

Раніше російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

Ще «слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації. Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомляв, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».

Раніше нардеп Радуцький зазначив, що затяті антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус.