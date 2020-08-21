Керівництво НАБУ має відповісти за сфабриковану справу Роттердам+, - Наливайченко



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8 серпня сплив термін досудового розслідування у справі «Роттердам+»

Справа «Роттердам+» із самого початку була сфабрикована в угоду політичній кон’юнктурі і після очевидного провалу розслідування керівництво Національного антикорупційного бюро має понести за це відповідальність.

Про це заявив народний депутат України Валентин Наливайченко на своїй сторінці в Facebook.

«Залишається нагадати керівникам НАБУ – складно шукати чорну кішку у темній кімнаті, особливо, якщо її там немає. Інша справа, що це було зрозуміло й від самого початку. Але НАБУ тоді вирішило підіграти «політичній кон’юнктурі». Настав час понести за це відповідальність», - зазначив народний депутат.

Він додав, що останньою крапкою у сфабрикованій справі «Роттердам+» стала експертиза СБУ, яка не виявила шкоди для держави та споживачів від застосування цієї формули.

Саме ж звернення до СБУ в якості «останньої надії», за словами Наливайченка, виглядало дивним, оскільки це суто внутрішнє економічне питання абсолютно не входить до компетенції Служби безпеки.

«Але ті, хто уважно слідкував за справою, розуміють підґрунтя такого звернення – експертизи декількох авторитетних міжнародних та українських інституцій довели економічну обґрунтованість методики імпортного паритету та відсутність збитків від дії «Роттердам+». У НАБУ відчайдушно шукали «експертизу», яка дозволить зберегти їм обличчя», - наголосив нардеп.

Після остаточного провалу розслідування, НАБУ намагається перекласти відповідальність за це на інші органи державної влади, зокрема на Кабінет Міністрів.

«Протягом 3,5 років були гучні інтерв’ю та прес-конференції, витратили десятки мільйонів гривень держбюджетних коштів на зарплати антикорупційних керівників. Але жодних доказів гіпотези НАБУ не має. Тепер зрозуміло, що й не буде. І аж ніяк не спрацює на авторитет керівника НАБУ намагання перекинути відповідальність за провал справи «Роттердам+» на Кабмін», - підсумував Валентин Наливайченко.

Нагадаємо, 8 серпня сплив термін досудового розслідування у справі «Роттердам+». НАБУ та САП не змогли спрямувати справу до суду і зупинили розслідування на невизначений час.

НАБУ та особисто очільник бюро Артем Ситник визнали, що слідству не вдалося експертно підтвердили наявність збитків. 20 серпня відразу кілька незалежних один від одного джерел повідомили, що фінальна експертиза в справі «Роттердам+», виконана Службою безпеки України, не підтвердила наявність збитків від дії формули.

Раніше ряд інших державних експертиз, в тому числі за зверненням НАБУ, також встановили відсутність будь-яких збитків від дії формули. Обґрунтованість формули підтвердили українські державні і міжнародні експертні інститути, які проводили експертизи на замовлення сторони захисту.

Розслідування у справі «Роттердам+» розпочалося в березні 2017 року. В ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Загальні витрати державного бюджету на проведення розслідування склали 96 млн грн, за оцінками екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка.

Формула «Роттердам +» діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.