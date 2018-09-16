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    Економіка та фінанси

    Київське метро закупило грошово-лічильних машин на 1,2 млн гривень

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    Київське метро закупило грошово-лічильних машин на 1,2 млн гривень

    Машинки рахують банкноти із сортуванням та перевіркою на справжність за захисними ознаками

    Комунальне підприємство «Київський метрополітен» 10 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Гамма-Дніпро» грошово-лічильні машини за 1,2 млн гривень.

    Про це повідомляється у системі «Прозорро», передають «Наші гроші».

    Зазначається, що цього року поставлять 30 грошово-лічильних машин SB-7 виробництва Hyundai MIB International Co. Ltd (Південна Корея) по 39 900 грн.

    В інтернет-магазинах їх можна побачити у продажу на 4% дешевше - по 41 500 грн.

    Такі машинки рахують банкноти із сортуванням та перевіркою на справжність за захисними ознаками, видимими в інфрачервоному і ультрафіолетовому діапазонах та з магнітною детекцією, їх гарантійний термін - 1 рік.

    Вони мають накопичувальний бункер на 200 банкнот, завантажувальний бункер на 500 банкнот, реджект бункер на 100 банкнот і швидкість перерахунку 1000/1200/1500 банкнот на хвилину.

    Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,27 млн грн.

    Повідомляється, що власник столичного ТОВ «Гамма-Дніпро» Олександр Бахметов з Києва, угоду з КП «Київський метрополітен» від фірми за довіреністю підписала директор із продажу Світлана Бахметова.

    Усього з 2011 року «Гамма-Дніпро» отримала підрядів щонайменше на 5,1 млн грн.

    «Єдиний конкурент - київське ТОВ «ДІІП 2000» харків’янина Андрія Кривицького на чолі з Владиславом Ковалем - пропонував на 1% нижчу ціну.

    ТОВ «ДІІП 2000» відхилили за строк поставки не більше 15 днів замість необхідних 30 днів і технічні невідповідності товару, зокрема реджект бункер на 50 банкнот, тоді як вимагалося щонайменше на 70 банкнот», - йдеться у повідомленні.

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