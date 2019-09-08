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    Економіка та фінанси

    Китай та Іран нарощують стратегічне партнерство в нафтогазовій галузі

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    Китай та Іран нарощують стратегічне партнерство в нафтогазовій галузі

    Китай збирається інвестувати в іранський енергетичний сектор 280 млрд доларів

    Домовленості були досягнуті в ході проведеного в кінці серпня візиту міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа в Пекін.

    Про це пише Petroleum Economist.

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    Ця угода перегукується з домовленостями між Китаєм і Іраном 2016 року, коли інвестиції в нафтогазову галузь стали частиною узгоджених китайських вкладень в розмірі 400 млрд доларів.

    Умови угоди передбачають кілька пунктів, які повинні мінімізувати негативні наслідки для китайських компаній порушення американських санкцій проти Ірану.

    Так, за нафту будуть платити не в доларах, а в юанях або «м’яких валютах», отриманих від ведення бізнесу в Африці або в країнах колишнього Радянського Союзу. Китай зможе купувати нафту, газ і продукти нафтохімії з гарантованою знижкою мінімум в 12%, причому буде мати право на відстрочку платежів на термін до двох років.

    Також у Китаю буде право переважного викупу в нових або відновлених нафтогазових і нафтохімічних проектах в Ірані.

    Китайські компанії зможуть розмістити в Ірані близько 5 тис. співробітників служб безпеки для захисту своїх інвестицій, а також додаткових співробітників для забезпечення безпеки ліній поставок нафти, в тому числі в Перській затоці.

    Китай також інвестує додаткові 120 млрд доларів в модернізацію іранської транспортної інфраструктури.

    Нагадаємо, мінфін США розширив санкції проти Ірану.

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