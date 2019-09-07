Іран затримав в Перській затоці танкер з паливом



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Філіппінське судно було заарештовано в двох милях від міста Сірик

На борту затриманого танкера перебувало 12 громадян Філіппін

В Перській затоці берегова охорона Ірану затримала філіппінський танкер за підозрою у контрабанді пального.

Про це повідомляє портал IRIB.

Зазначається, що судно намагалося нелегально транспортувати 283,9 тис. л дизельного палива. На борту затриманого танкера перебувало 12 громадян Філіппін.

«Контрабанда в будь-якій сфері має руйнівні наслідки для економіки країни і вимагає твердої позиції проти організованих мереж», - заявив командувач берегової охорони провінції Хормозган полковник Хоссейн Дахаки.

Філіппінське судно було заарештовано в двох милях від міста Сірик.

На початку серпня міністр закордонних справ країни Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран більше не терпітиме морські правопорушення в Перській затоці.

З таким попередженням глава МЗС Ірану виступив через добу після оголошення владою Ісламської Республіки про затримання в районі Перської затоки іракського танкера, що перевозив контрабандне пальне.

Раніше Іран заявив про затримання 17 шпигунів ЦРУ.

Також іранський Корпус вартових ісламської революції 19 липня заявив, що «конфіскував» британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито недотримання «міжнародних морських правил».

Британські міністри розробляють плани щодо введення санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великобританії в Перській затоці.

9 липня начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Багер заявив, що арешт іранського нафтового танкера у Гібралтарі британськими військовими не залишиться без відповіді.

Як відомо, 4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором.

Grace 1 перевозив нафту з Ірану до Сирії. Це перший випадок, коли європейська влада захопила танкер за нібито порушення санкцій проти Сирії, які діють з 2011 року.

До слова, напередодні уряд Ірану запропонував провідним країнам Заходу дозволити експорт нафти для повернення до ядерної угоди.