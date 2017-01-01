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    Економіка та фінанси

    Китай збільшить виробництво дронів до 27 млрд доларів

    Міністерство промисловості і інформатизації КНР оприлюднило прогнози розвитку галузі виробництва цивільних БПЛА
    У міністерстві промисловості і інформатизації КНР повідомили, що дане міністерство вже розповсюдило Інструкції по просуванню і регламентації розвитку галузі виробництва безпілотних літальних апаратів цивільного призначення», згідно з якими в 2020 році обсяг виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА) цивільного призначення в Китаї
    • Сьогодні, 08:44
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    Міністерство промисловості і інформатизації КНР оприлюднило прогнози розвитку галузі виробництва цивільних БПЛА

    У міністерстві промисловості і інформатизації КНР повідомили, що дане міністерство вже розповсюдило Інструкції по просуванню і регламентації розвитку галузі виробництва безпілотних літальних апаратів цивільного призначення», згідно з якими в 2020 році обсяг виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА) цивільного призначення в Китаї досягне 60 млрд юанів (близько 9 млрд доларів), середній щорічний темп приросту складе понад 40%.

    В 2025 році обсяг виробництва цивільних БПЛА досягне 180 млрд юанів (близько 27 млрд доларів), прогнозують у міністерстві.

    В останні роки галузь виробництва цивільних БПЛА розвивалася швидкими темпами, БПЛА набули широкого впровадження в таких сферах, як споживання, захист рослинності, картографування і енергетика.

    Джерело: Синьхуа

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