Китай збільшить виробництво дронів до 27 млрд доларів

Міністерство промисловості і інформатизації КНР оприлюднило прогнози розвитку галузі виробництва цивільних БПЛА

У міністерстві промисловості і інформатизації КНР повідомили, що дане міністерство вже розповсюдило Інструкції по просуванню і регламентації розвитку галузі виробництва безпілотних літальних апаратів цивільного призначення», згідно з якими в 2020 році обсяг виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА) цивільного призначення в Китаї



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Міністерство промисловості і інформатизації КНР оприлюднило прогнози розвитку галузі виробництва цивільних БПЛА

У міністерстві промисловості і інформатизації КНР повідомили, що дане міністерство вже розповсюдило Інструкції по просуванню і регламентації розвитку галузі виробництва безпілотних літальних апаратів цивільного призначення», згідно з якими в 2020 році обсяг виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА) цивільного призначення в Китаї досягне 60 млрд юанів (близько 9 млрд доларів), середній щорічний темп приросту складе понад 40%.

В 2025 році обсяг виробництва цивільних БПЛА досягне 180 млрд юанів (близько 27 млрд доларів), прогнозують у міністерстві.

В останні роки галузь виробництва цивільних БПЛА розвивалася швидкими темпами, БПЛА набули широкого впровадження в таких сферах, як споживання, захист рослинності, картографування і енергетика.

Джерело: Синьхуа