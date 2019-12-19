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    У Берліні сьогодні пройдуть тристоронні переговори щодо транзиту газу

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    Тристоронні газові переговори пройдуть 19 грудня в Берліні&nbsp; - У Берліні сьогодні пройдуть тристоронні переговори щодо транзиту газу
    Тристоронні газові переговори пройдуть 19 грудня в Берліні 

    Зустріч із пресою попередньо планується на 19.30 за київським часом

    У столиці ФРН Берліні сьогодні, 19 грудня, відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів щодо продовження транзиту російського газу через Україну.

    Про це повідомили в представництві Єврокомісії в Берліні.

    «У четвер, 19 грудня, віцепрезидент Комісії ЄС Марош Шефчович проведе наступний раунд тристоронніх міністерських переговорів щодо довгострокового транзиту російського газу через Україну в Берліні», - поінформували в Представництві.

    Там також повідомили, що перед початком переговорів Шефчович зустрічається з федеральним міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмаєром.

    Власне переговори стосуються «можливої політичної угоди» щодо майбутнього контракту між Росією та Україною, яка повинна регулювати тривалість, обсяг та ціну транзиту газу.

    Зустріч із пресою попередньо планується на 19.30 за київським часом.

    «Настав час надсилати добрі новини ринкам та споживачам», - заявив Шефчович напередодні.

    Попередні раунди політичних переговорів проходили 17 липня 2018 року (в Берліні), 21 січня 2019 року, 19 вересня 2019 року та 28 жовтня 2019 року.

    31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.

    Також нагадаємо, що у Парижі під час двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна порушували питання транзиту газу.

    Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». 

    До слова, напередодні прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.

    У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

    НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

    До слова, Україна з 1 січня матиме доступ до трансбалканського газового коридору.

     Читайте також: Транзиту – труба? Експерт про газові домовленості Зеленського та Путіна

     

    ЄС Росія газ Німеччина Нафтогаз України Газпром транзит Україна
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