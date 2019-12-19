У Берліні сьогодні пройдуть тристоронні переговори щодо транзиту газу



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Тристоронні газові переговори пройдуть 19 грудня в Берліні

Зустріч із пресою попередньо планується на 19.30 за київським часом

У столиці ФРН Берліні сьогодні, 19 грудня, відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів щодо продовження транзиту російського газу через Україну.

Про це повідомили в представництві Єврокомісії в Берліні.

«У четвер, 19 грудня, віцепрезидент Комісії ЄС Марош Шефчович проведе наступний раунд тристоронніх міністерських переговорів щодо довгострокового транзиту російського газу через Україну в Берліні», - поінформували в Представництві.

Там також повідомили, що перед початком переговорів Шефчович зустрічається з федеральним міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмаєром.

Власне переговори стосуються «можливої політичної угоди» щодо майбутнього контракту між Росією та Україною, яка повинна регулювати тривалість, обсяг та ціну транзиту газу.

Зустріч із пресою попередньо планується на 19.30 за київським часом. «Настав час надсилати добрі новини ринкам та споживачам», - заявив Шефчович напередодні.

Looking forward to the next round of #TrilateralGasTalks at political level this Thursday 19 December. The time is high to send a positive message to markets and consumers. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/uTkV0M4zIE — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) December 17, 2019

Попередні раунди політичних переговорів проходили 17 липня 2018 року (в Берліні), 21 січня 2019 року, 19 вересня 2019 року та 28 жовтня 2019 року. 31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.

Також нагадаємо, що у Парижі під час двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна порушували питання транзиту газу.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

До слова, напередодні прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

До слова, Україна з 1 січня матиме доступ до трансбалканського газового коридору.