У Берліні сьогодні пройдуть тристоронні переговори щодо транзиту газу

Зустріч із пресою попередньо планується на 19.30 за київським часом

У столиці ФРН Берліні сьогодні, 19 грудня, відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів щодо продовження транзиту російського газу через Україну.

Про це повідомили в представництві Єврокомісії в Берліні.

«У четвер, 19 грудня, віцепрезидент Комісії ЄС Марош Шефчович проведе наступний раунд тристоронніх міністерських переговорів щодо довгострокового транзиту російського газу через Україну в Берліні», - поінформували в Представництві.

Там також повідомили, що перед початком переговорів Шефчович зустрічається з федеральним міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмаєром.

Власне переговори стосуються «можливої політичної угоди» щодо майбутнього контракту між Росією та Україною, яка повинна регулювати тривалість, обсяг та ціну транзиту газу.

Looking forward to the next round of #TrilateralGasTalks at political level this Thursday 19 December. The time is high to send a positive message to markets and consumers. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/uTkV0M4zIE