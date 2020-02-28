Колишній керівник «Нафтогазу» прокоментував питання справедливої ціни газу, видобутого в Україні



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Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«$47 – це байки», – переконаний Ігор Діденко

Наразі ціна українського газу прив’язана до нідерландського хабу TTF, але якщо Україна збільшить власний видобуток, тоді зможе не прив’язуватися до міжнародних торгівельних майданчиків. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко.

На думку Діденка, тоді ціна базуватиметься на собівартості газу українського видобутку плюс вартість проведення геологорозвідувальних робіт.

Ігор Діденко прокоментував також тезу, що собівартість власного видобутку газу становить $47 за тисячу кубометрів, назвавши це великими байками та плітками. «Якщо собівартість видобутку $47, то це мається на увазі, що газ видобувається з уже розвіданих родовищ. Якщо ж говорити про нарощування власного видобутку, то потрібно враховувати й витрати на геологорозвідку, а це надзвичайно дорогі роботи», – пояснює фахівець.

«Починаючи з минулого сторіччя, коли певні політичні сили впроваджували спільне (з державною компанією «Укргазвидобування». – «Главком») видобування газу, залучений бізнесмен починав бурити там, де вже були розвідані родовища газу (розвідані за державні кошти. – «Главком»). А державні організації – «Укрбургаз» та інші геологорозвідувальні підприємства – вони ж бурять часто, що називається «в молоко». Це на кшталт того, як ти стріляєш зі зброї: якщо не влучив у ціль, то це називається «в молоко», - пояснив логіку такого бізнесу Діденко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Змінами встановлено, що НАК «Нафтогаз України» з 1 січня 2020 року продаватиме газ постачальникам природного газу для потреб побутових споживачів (ПСО) за спеціальною формулою.