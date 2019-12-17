Компанія Ахметова спростовує причетність до бізнесу в окупованому Криму - заява



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Після анексії Криму активи SCM були «націоналізовані» місцевою владою, про що ми оперативно інформували громадськість, - заява

В офіційній заяві компанія стверджує, що своє право власності на майно на півострові захищає у судах

Компанія SCM оприлюднила заяву, у якій закликає всі ЗМІ, що опублікували або цитували матеріал «Непризанный детский лагерь» видання «Настоящее время», спростувати причетність компанії до контролю над активами, розташованими в окупованому Криму.

У заяві йдеться, що SCM продовжує вживати всіх заходів для захисту свого права власності в міжнародних судових і арбітражних органах, зокрема:

1. Після анексії Криму активи SCM були «націоналізовані» місцевою владою, про що ми оперативно інформували громадськість.

2. У частині об'єктів нерухомості групи в Криму: на кожен з них були введені, так звані, «тимчасові адміністрації», в тому числі - в «Новий Кучук-Кой» (03.03.2017) і в дитячий оздоровчий табір «Берег» (03.03.2017) . У ситуації, коли «органи влади» Криму виставляють майно, що належить SCM, на торги, говорити про те, що ми контролюємо активи в Криму, є верхом цинізму і непрофесійності.

3. Ми підкреслюємо, що пансіонат «Ай-Даніль» до окупації півострова не входив до складу бізнесів SCM і не входить зараз. Іншими словами, SCM не мав і не має ніякого відношення до даного об'єкта нерухомості і включення його журналістами до Групи не ґрунтується на фактах.

4. На даний момент SCM не контролює і не керує жодним з активів, що належали компанії до анексії Криму.

5. Припущення або чутки про те, що SCM керує будь-якими активами в Криму - не відповідають дійсності.

6. Всі майнові дії з активами SCM в Криму (продаж, виставлення на аукціони і т.д.) ми вважаємо незаконними і такими, що не відповідають міжнародному праву.

7. Окремо ми підкреслюємо, що з моменту введення, так званої «тимчасової адміністрації» в дитячому оздоровчому таборі «Берег» (03.03.2017) компанія повністю втратила контроль над активом. «ЕСТА Холдинг» не керує активом, не контролює його і не має ніякого відношення до його поточної діяльності. Актив також не враховується у фінансовій звітності «ЕСТА Холдинг».

8. Ми продовжуємо вживати всіх заходів для захисту свого права власності в міжнародних судових і арбітражних органах.