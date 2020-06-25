Кому роботодавці готові платити на фрілансі від 10 000 грн: актуальні пропозиції



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Наразі роботодавці найчастіше пропонують вакансії у торговій сфері, популярна кур’єрська доставка, логістика, сільське господарство

У травні, фрілансерам роботодавці пропонували середню заробітну плату в Україні – 14 000 грн, а кандидати просили – 10 000

Карантин вніс корективи у робочі плани багатьох людей, але для тих, хто хоче заробити – пропозицій не бракує. Про це йдеться в аналітиці rabota.ua.

Зазначається, що згідно з статистикою, наприклад, у травні, фрілансерам роботодавці пропонували середню заробітну плату в Україні – 14 000 грн, а кандидати просили – 10 000.

Аналітики інформують, що наразі роботодавці найчастіше пропонують вакансії у торговій сфері. «Популярна кур’єрська доставка, логістика, сільське господарство, інші суміжні сфери, які будуть затребувані в літній період», - йдеться у повідомленні.

Актуальні вакансії від компаній, які готові платити фрілансерам від 10 000 гривень:

Помічник сценариста та режисера віддалено в Creative Mind (Київ)

Продакшн студія шукає асистента режисера. Основні обов’язки: складання переліку реквізиту відповідно до сценарію; складання переліку завдань для підготовки зйомок асистентами режисера відповідно до сценарію; робота з наявним реквізитом; контроль виконання підготовчих завдань до зйомок; можливість приїхати на знімальний майданчик. Заробітна платня: 20 000 грн/місяць.

Acquiring Platform Architect в DataArt (Дніпро)

Міжнародна компанія-розробник програмного забезпечення шукає спеціаліста. Обов’язки: розробка рішень для системи, що повністю функціонує придбання на основі вимог клієнта та передового досвіду домену; тісна співпраця з клієнтом над розробкою платформи придбання. Пропонують: професійний розвиток; вивчення та практику англійської мови; гнучкий графік та можливість працювати віддалено.

Оператор call-centre (продажі) в «СК-РИТЕЙЛ» (Чернігів, Полтава)

Компанія відкриває набір співробітників для роботи в офісі та вдома. Завдання: надавати консультації клієнтам компанії; інформувати про спеціальні пропозиції та актуальні новини; продаж продукції та оформлення замовлення. Пропонується зручний графік роботи з 10:00 до 17:00; можлива як віддалена робота, так і в офісі м. Чернігів; зарплата від 10 000 грн.

Менеджер з роботи з клієнтами в LOPAN group (Харків)

Компанія, яка надає бухгалтерські IT-послуги, шукає спеціалістів. Обов’язки: консультувати клієнтів з приводу послуг компанії; обслуговувати клієнтів у рамках поточних договорів; вирішувати організаційно-фінансові питання. На час карантину пропонують віддалену роботу. Пропонують: рівень доходу – 15 000 грн.

New business manager в «Рокетс» (Київ)

Івент-агентство шукає нового члена в команду. Основні обов’язки: шукати та залучати нових клієнтів; працювати з базами даних; відстежувати профільні тендери; вести базу в zoho CRM; відвідувати різні заходи для нетворкінгу. Середній дохід на місяць: 30 000 грн.

Спеціаліст інформаційної підтримки lifecell в Global Bilgi (Харків)

Міжнародний контактний центр запрошує в команду. Пропонують: гнучкий графік роботи; на період карантину є можливість працювати дистанційно; офіційне працевлаштування (виплата заробітної плати 2 рази на місяць); є шанс стати керівником (86% вакансій закриваються внутрішніми співробітниками та 73% керівників виросли всередині компанії).

Нагадаємо, у Центрі зайнятості розповіли, на які зарплати можуть розраховувати українці.

Як відомо, станом на 12 червня кількість безробітних в Україні становить 516 тис., що на 76% або 223 тис. більше, ніж на відповідну дату минулого року.

У Службі зайнятості розповіли, як підтримують безробітних під час карантину через Covid-19.

До відома, українцям, які втратили роботу і перебували на обліку у Центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення, щоб отримати субсидію.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.