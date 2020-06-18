Кількість безробітних в Україні за рік зросла на 76%



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З початку карантину роботодавці подали 161 тис. вакансій, що вдвічі менше, ніж за відповідний період минулого року Ілюстративне фото

Від початку дії карантину, тобто з 12 березня по 11 червня, було зареєстровано 285 тис. безробітних, що майже удвічі більше, ніж за відповідний період минулого року

Станом на 12 червня кількість безробітних в Україні становить 516 тис., що на 76% або 223 тис. більше, ніж на відповідну дату минулого року. Про це повідомили у відповідь на запит УНН в Державному центрі зайнятості.

«У зв’язку із пандемією коронавірусної хвороби Covid-19 відбулося скорочення попиту на робочу силу та суттєве зростання звернень громадян по допомогу в працевлаштуванні до центрів зайнятості. Станом на 12 червня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих в Державній службі зайнятості, становить 516 тис. осіб, що на 76% або на 223 тисячі більше, ніж станом на відповідну дату минулого року (станом на 12 червня минулого року кількість зареєстрованих у службі зайнятості безробітних становила 293 тисячі чоловік)», - йдеться у відповіді на запит.

Вказано, що від початку дії карантину, тобто з 12 березня по 11 червня, було зареєстровано 285 тис. безробітних, що майже удвічі більше, ніж за відповідний період минулого року.

«Не зважаючи на обмежувальні заходи, з початку дії карантину Державною службою зайнятості працевлаштовано 143 тис. громадян, з них 94 тис. мали статус безробітного», - вказано у відповіді на запит.

Зазначається, що станом на 12 червня 2020 року у базі даних державної служби зайнятості налічується 53 тис. вакансій, що на 40% менше, ніж на відповідну дату минулого року.

Повідомляється, що з початку карантину роботодавці подали 161 тис. вакансій, що вдвічі менше, ніж за відповідний період минулого року. Попит спостерігається на робітників, що працюють з інструментами, обслуговуючий персонал, працівників сфери послуг і торгівлі, некваліфікованих працівників, професіоналів, фахівців, менеджерів та керівників.

«Під час карантину багатьма роботодавцями запроваджувалися заходи щодо забезпечення дистанційної роботи працівників та надання послуг онлайн. Ці рішення не втратять своєї актуальності і після завершення карантину. Тому може залишитися попит на кур’єрів, онлайн-викладачів, ІТ-спеціалістів, зокрема у сфері розробки сайтів тощо. При цьому вже зараз можна очікувати скорочення попиту на працівників у галузях, які не зможуть повноцінно функціонувати протягом певного часу після завершення карантину, зокрема, у туристичній сфері, ресторанному та готельному бізнесі, на авіаційному та залізничному транспорті, у сфері відпочинку та розваг тощо», - вказано у відповіді на запит.

Нагадаємо, у Службі зайнятості розповіли, як підтримують безробітних під час карантину через Covid-19.

До відома, українцям, які втратили роботу і перебували на обліку у Центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення, щоб отримати субсидію.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.

Отже, право на отримання грошової допомоги з безробіття мають особи, які припинили трудові відносини, не навчаються на денній формі, не набули пенсійного віку та мають страховий стаж. Це, зокрема, стосується осіб, яким виповнилося 35 років. Всі інші категорії не мають права на отримання статусу безробітного, відповідно, й не мають права на допомогу з безробіття.